Un vecino de Villarrobledo (Albacete) se lleva el Sueldazo de la ONCE para los próximos 10 años

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Villarrobledo (Albacete) un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo del domingo, 31 de octubre de 2021.

El vendedor de la ONCE, Juan Enrique Torres Alias, que lleva trabajando en la ONCE desde el año 2016, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Villarrobledo, con el cupón agraciado con el Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años.

Sábados y domingos

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

Sigue los temas que te interesan