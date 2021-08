La calle de Albacete en la que aparcar es un deporte de riesgo: "No paro de lavar el coche"

Bolas de papel mojado lanzadas contra los coches e imposibles de quitar. Lejos de ser un hecho puntual, se ha convertido en el día a día de los vecinos que aparcan sus vehículos en la calle Tinte de Albacete, situada en pleno centro de la capital.

"Hace dos meses que empecé a ver mi coche lleno de bolazos de papel con agua. Pensaba que había sido una gamberrada, pero a los pocos días volvió a pasar y ya he tenido que lavar el coche cinco veces en un mes", explica indignado Mateo González, residente de la zona.

Este lunes, cuando el joven bajaba de su coche, vio impactar contra el suelo una bola lanzada desde un edificio. "Estuvo a punto de darme en la cara y, cuando miré hacia arriba, vi que me la estaban tirando desde una ventana, así que no lo pensé dos veces y llamé al telefonillo para saber de dónde venían", cuenta Mateo a EL DIGITAL.

"Pensé que tenía que ser idea de algún adolescente, así que pregunté a los vecinos por los pisos con gente de esa edad y subí a hablar con los propietarios", señala el albaceteño que, aunque no ha logrado localizar al culpable, sí sospecha quién es.

"En uno de ellos me aseguraron que acababan de volver de vacaciones, así que lo he descartado. En el otro no me respondieron cuando llamé al telefonillo y, cuando subí, me dijeron que allí no vivía ningún adolescente". Sin embargo, a Mateo le han confirmado que en esa misma vivienda reside un chico de 15 años. "Estoy convencido de que las bolas son lanzadas desde ese piso".

Ante la desesperación causada por estos actos vandálicos, el joven de Albacete ha pedido tanto a la Policía Local de la ciudad como al Ayuntamiento que actúen de forma urgente. "Esto es vandalismo y espero, aunque sé que es complicado, que intentéis buscar una solución ante este problema que nos afecta a todos los vecinos de la zona", ha pedido a través de redes sociales.

@PoliciaAlbacete @AytoAlbacete desde hace dos meses los vecinos de la calle tinte estamos recibiendo en los coches bolazos de papel mojado en nuestros coches cuando los dejamos aparcados por la noche. Hablando con una vecina ella es consciente de ello, al ver la parada del bus... — Matiu (@amg_ogt) August 16, 2021

