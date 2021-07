Vodafone complicó la vida a una usuaria de Albacete con una tarifa que ya no existía

Vodafone cobró facturas por casi el doble del precio acordado a una usuaria de Albacete durante dos años, desentendiéndose de sus reclamaciones. Tras la actuación de Facua-Castilla la Mancha, la compañía ha argumentado que fue un error comercial, puesto que la oferta no se encontraba en el catálogo en el momento de la contratación, por lo que le aplicó otra tarifa.

Por lo tanto, ha devuelto a la afectada los 532 euros abonados de más, según ha informado Facua en nota de prensa.

María Dolores Olmedo Parra, residente en Albacete, decidió realizar una portabilidad de Vodafone a otra compañía diferente, puesto que le ofrecían unas mejores condiciones y precios. Fue entonces cuando la primera le hizo una contraoferta, que ella aceptó.

La promoción consistía en un descuento del 50% en tarifas durante dos años, tanto de ADSL como de líneas móviles, y 4 terminales, siendo uno de ellos completamente gratuito. Bajo esta cláusula, el importe para la fibra sería de 27 euros, mientras que el de cada línea móvil sería de 10 euros, lo que supondría un total de 67 euros en cada factura. Sin embargo, Vodafone nunca llegó a aplicarle dicha oferta, y empezó a enviarle recibos por 119,28 euros al mes. Además, la afectada recibió los 3 teléfonos móviles que sí requerían un coste mensual, pero no el gratuito.

En consecuencia, María Dolores se puso en contacto con la compañía en reiteradas ocasiones para que le aplicaran la oferta y le devolvieran la cuantía cobrada de más, sin obtener en ningún momento una respuesta satisfactoria. Es más, la consumidora recibió una factura con un importe de 94,88 euros en concepto de "cargo por compromiso en tarifa" que, según la empresa, se trataba de una penalización por haber iniciado una portabilidad a otra compañía.

Tras casi dos años de reclamaciones por parte de la afectada, ésta decidió ponerse en contacto con FACUA-Castilla la Mancha para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos. El equipo jurídico de la asociación, en su reclamación, expuso todo lo sucedido e instó a Vodafone a que refacturara todas las cantidades cobradas de forma indebida y a que aplicase la promoción correctamente.

Dos días después, la Unidad de Servicio al Cliente de Vodafone respondió que, efectivamente, no había sido posible aplicar la oferta, dado que la misma no se encontraba vigente en el catálogo de la compañía, así que el ofrecimiento se trataba de un error comercial.

Asimismo, la empresa expresó que, para subsanar el asunto y las molestias ocasionadas, realizarían una transferencia de 417,64 euros correspondientes a las facturas emitidas entre diciembre de 2018 y agosto de 2020, y un abono de 114,80 euros en concepto de la rectificación del cargo por compromiso.

"Tras dos años de continuas reclamaciones a Vodafone sin que sirviese absolutamente de nada, pagando facturas muy por encima de lo que ellos me habían ofertado y sin poder darme de baja por tener firmada la permanencia, me encontré en un callejón sin salida. Contacté con FACUA y les expliqué mi caso, y en muy poco tiempo consiguieron que me devolviesen lo que me habían cobrado de más, así como la anulación de la permanencia. Eternamente agradecida", expresa María Dolores.

