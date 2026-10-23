El PP ve un "fracaso" del PSOE "tirar a la basura" el Estatuto de Castilla-La Mancha: "No les salen los cálculos electorales"

"Fracaso del PSOE, fracaso de Page y, sobre todo, de Sergio Gutiérrez". Así ha calificado la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía, una decisión que, a su juicio, demuestra que al presidente regional, Emiliano García-Page, "no le salen los cálculos electorales".

Agudo se ha pronunciado así este viernes en una rueda de prensa, al ser preguntada por las declaraciones del secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, quien ha pedido perdón a la ciudadanía por retirar el nuevo Estatuto y ha reconocido que el "error" de su partido fue "confiar" en el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez.

La dirigente popular ha responsabilizado tanto al PSOE como a Page y a Gutiérrez del fracaso de la reforma y ha acusado al presidente autonómico de haber priorizado sus intereses parlamentarios. "Le han interesado más los diputados que el Estatuto de Autonomía", ha afirmado.

En este sentido, ha exigido al PSOE que pida perdón "a todos los colectivos castellanomanchegos que confiaron en el desarrollo del Estatuto de Autonomía por haberlo retirado". Agudo ha insistido en que a Page "no le dan los números para seguir gobernando", en referencia a los cálculos electorales que, según su interpretación, han motivado la decisión.

La portavoz parlamentaria del PP ha acusado a los socialistas de haber "tirado a la basura" un texto que, según ha defendido, Castilla-La Mancha necesitaba. También ha reivindicado la postura de su partido durante el pleno celebrado este jueves en las Cortes regionales, donde el PP votó en contra de solicitar al Congreso de los Diputados la retirada de la tramitación de la reforma. PSOE y Vox respaldaron esta petición.

"De hecho, ayer la mayor defensa del Estatuto de Autonomía la hicimos votando en contra de la retirada", ha señalado Agudo, quien ha lamentado que la región se quede "sin un buen texto, donde se blindaban los derechos de los castellanomanchegos".

Ley de vivienda "insuficiente"

Por otro lado, Agudo también ha criticado la ley de medidas urgentes sobre urbanismo y vivienda, aprobada este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos favorables del PSOE y el rechazo del PP y Vox.

La dirigente popular ha considerado que la norma "llega tarde" y ha cuestionado la gestión del Gobierno regional en materia de vivienda. "Once años de Page, cero viviendas construidas", ha afirmado.

Asimismo, ha reprochado a los socialistas que rechazaran las 58 enmiendas presentadas por el grupo popular durante la tramitación parlamentaria, una actuación que ha calificado de "pasar el rodillo". Agudo ha tachado la ley de "insuficiente" y ha asegurado que el PP la derogará si Paco Núñez llega a la Presidencia de Castilla-La Mancha.

En ese caso, ha defendido que su partido impulsará "una verdadera ley de vivienda" que, según ha señalado, responda a las necesidades de la región.