Gutiérrez pide perdón por "confiar en el PP" para el Estatuto: "A Castilla-La Mancha solo la ha querido el PSOE"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha comparecido este jueves para "pedir perdón" a la ciudadanía por la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía este jueves en las Cortes. Y ha recalcado que "el error de su partido ha sido confiar en el presidente del PP regional, Paco Núñez".

Tras reunirse el comité de expertos para preparar iniciativas en favor de Castilla-La Mancha, Gutiérrez ha indicado que pide "perdón a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y a los colectivos sociales por haber cometido el error de confiar en un político y en un partido que no es confiable".

"Núñez es una persona que no tiene palabra, débil políticamente dentro del PP y que una vez más ha vuelto a poner las órdenes de Génova por encima del pacto. Castilla-La Mancha solo ha tenido un partido que la ha defendido, un partido que la ha querido y un partido que la ha construido: el PSOE", ha asegurado.

El socialista ha afirmado que la reforma del texto es ya "un proyecto en espera", pero ha anunciado que lo van a volver a recuperar, aunque habrá que esperar "a un nuevo liderazgo en el PP, que sin duda ya se empieza a abrir ya paso".

"El texto era innovador en temáticas como derechos sociales, derechos de la mujer, cambio climático, agua o lucha contra la violencia machista y era "un proyecto político para desarrollar en las próximas décadas", ha asegurado.

Al respecto, ha cargado contra el PP porque considera que "los pactos no pueden ser parciales o tener fecha de caducidad", en alusión a la enmienda presentada por los populares en el Congreso para no aumentar el número de diputados.

"Hacer una nueva Constitución en Castilla-La Mancha duró 5 minutos, el tiempo que tardó Génova en descolgar el teléfono y dar la orden de romperlo. La dirección nacional del PP manda más sobre el partido en la región que los propios afiliados, que los acuerdos con los sindicatos, empresarios, organizaciones sociales o el propio PSOE", ha expresado.

Pacto con Frente Amplio

Por otro lado, Gutiérrez ha valorado "positivamente" el pacto alcanzado con el Frente Amplio para una candidatura conjunta al Senado con el objetivo de "obtener una mayoría progresista". No obstante, ha aclarado que los socialistas castellanomanchegos no han participado en esas negociaciones.

"Todo aquel pacto que sea previo a las elecciones con unos objetivos claros y que los ciudadanos puedan valorar con toda claridad y con toda transparencia en las urnas tiene que ser valorado positivamente. Ha sido un pacto a nivel federal, que nos lo han dado hecho", ha afirmado.

Asimismo, ha aclarado que en aquellas provincias donde el PSOE cuenta con un solo senador, como es el caso de las cinco de Castilla-La Mancha, se cederá el número dos a los integrantes del Frente Amplio.

"Estos candidatos tendrán que ser decididos por estos partidos. Hemos tenido conversaciones informales dentro de la cordialidad que tenemos con las formaciones políticas, especialmente con Izquierda Unida, pero no ha habido ningún margen de negociación", ha afirmado.

Y ha aclarado que no se ha negociado que el Frente Amplio retire candidaturas en las provincias castellanomanchegas, por lo que ambos partidos "se van a presentar al Congreso de los Diputados de manera separada en todas las circunscripciones".