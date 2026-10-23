Detenidos en Chillón y Motilla del Palancar por un tiroteo entre clanes en Jaén que se saldó con cuatro heridos graves

La Guardia Civil ha detenido a siete personas- dos de ellas en Chillón (Ciudad Real) y Motilla del Palancar (Cuenca)- por su presunta implicación en un tiroteo entre clanes que se produjo el pasado 27 de mayo en Huelma (Jaén) y que se saldó con cuatro heridos graves por arma de fuego.

Tras pasar a disposición judicial, tres de los siete detenidos han ingresado en prisión provisional, mientras que los otros cuatro han quedado en libertad con cargos.

A los siete arrestados se les atribuyen, en distinto grado, cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas, integración en organización criminal y robo de vehículos, entre otros posibles delitos.

Tras realizar diversas diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos implicados, la Guardia Civil desplegó el pasado 21 de octubre un amplio dispositivo policial bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaén, plaza número 1.

El operativo se ha extendido por las provincias de Jaén, Almería, Málaga, Granada, Cuenca y Ciudad Real. Concretamente, las siete detenciones se materializaron en las localidades de Algarrobo (Málaga), La Rábita (Granada) y El Ejido (Almería) además de las dos localidades manchegas.

Durante el despliegue policial se llevaron a cabo siete entradas y registros domiciliarios autorizados por la autoridad judicial. En estas intervenciones, los agentes incautaron tres armas de fuego cortas (pistolas), una pistola de aire comprimido, siete cargadores, 126 cartuchos de calibre 9 milímetros y tres armas blancas de grandes dimensiones, según ha informado la Guardia Civil.

Además, fueron aprehendidos cuatro chalecos antibalas, una defensa extensible, diversos dispositivos telefónicos y más de 8.000 euros en dinero en efectivo.

Ajuste de cuentas

El suceso de Huelma tuvo lugar en la calle Rocabril, cuando individuos que no eran vecinos del municipio comenzaron a abrir fuego hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas antes de darse a la fuga y prender fuego al coche que habían utilizado para eliminar las pistas.

Este episodio fue la respuesta a otro suceso ocurrido en Adra (Almería) en junio de 2025 donde falleció de un disparo un joven de 22 años.

Este suceso desencadenó las represalias entre los dos clanes implicados en estos sucesos, los Saúles y los Lateros. De hecho, el tiroteo de Huelma se investiga como un ajuste de cuentas de los Lateros por este crimen.

La investigación sobre el tiroteo de Huelma, que ha permanecido bajo secreto judicial durante estos meses, ha sido dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Jaén, que para el desarrollo de este complejo operativo ha contado con el apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), así como con efectivos de diversas unidades pertenecientes a las comandancias de Almería, Cuenca, Ciudad Real, Málaga, Granada y Jaén.