Una "alerta de nivel crítico" lleva a la Junta de Castilla-La Mancha a apagar varios servicios web para blindar su seguridad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a apagar de forma progresiva y temporal varios de sus servicios web después de verse afectados por una vulnerabilidad crítica que ha puesto en alerta a organizaciones de todo el mundo.

La medida busca proteger los portales de la Junta de Comunidades mientras se actualizan los sistemas y se comprueba que cumplen todas las garantías de seguridad.

El Ejecutivo autonómico ha adoptado esta decisión tras recibir una alerta de nivel crítico del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), que advierte de vulnerabilidades que podrían permitir la ejecución remota de código y comprometer la seguridad de los sistemas afectados.

Según ha informado el Gobierno regional este viernes, la actuación responde a un problema de alcance internacional.

"La incidencia de seguridad no es específica de los sistemas de la institución de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", ha subrayado, sino que deriva de una vulnerabilidad de PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados para desarrollar aplicaciones y portales web.

El fallo puede afectar tanto a organismos públicos como a entidades privadas, por lo que las autoridades de ciberseguridad han recomendado adoptar medidas preventivas hasta completar la actualización de los sistemas.

Apagado progresivo

La Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, "está procediendo al apagado progresivo de los servicios afectados" para evitar que queden expuestos a posibles ataques.

La decisión sigue las recomendaciones del CCN-CERT, que ha instado a las organizaciones a "actualizar de forma inmediata las aplicaciones afectadas" y, hasta que la actualización pueda aplicarse y verificarse, "apagar o suspender temporalmente los servicios expuestos y cuyo uso no sea indispensable".

Se trata de una medida de contingencia para reducir los riesgos mientras los técnicos trabajan en la actualización de las aplicaciones vulnerables. El objetivo es que, cuando vuelvan a estar disponibles, los servicios cuenten con las garantías de seguridad necesarias.

En este sentido, el Gobierno regional ha explicado que trabaja para recuperar los servicios afectados "lo antes posible", con la máxima prioridad y celeridad.

No obstante, la vuelta a la normalidad no se producirá de manera simultánea en todos los portales. "El restablecimiento de los sistemas se llevará a cabo de forma progresiva", ha precisado la Junta, una vez realizadas las comprobaciones necesarias para garantizar "la seguridad y el correcto funcionamiento" de cada servicio.

Por el momento, la Administración autonómica no ha determinado un plazo concreto para completar la recuperación.

Recomendación

Además, la Agencia de Transformación Digital ha recomendado al sector privado que adopte las mismas medidas que está aplicando la Junta para proteger sus sistemas informáticos.

El Ejecutivo castellanomanchego ha asegurado que mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución de la incidencia y el restablecimiento de los servicios afectados.

Alerta mundial

La decisión de la Junta se enmarca en una crisis de ciberseguridad internacional provocada por dos vulnerabilidades detectadas en PHP, un lenguaje presente en más del 70 % de las páginas web del mundo, según la información publicada este viernes por EL ESPAÑOL.

Los fallos, identificados como PHP2Shell, pueden permitir que un atacante ejecute sus propias instrucciones en un sistema vulnerable sin necesidad de contar con acceso previo. Su gravedad alcanza una puntuación de 9,2 sobre 10 en la escala CVSS, utilizada para medir el riesgo de las vulnerabilidades informáticas.

Sancho Lerena, CEO de la empresa de ciberseguridad Pandora, ha advertido de la dimensión del problema: "Es una de las vulnerabilidades más gordas que he visto en mi vida". El experto también ha alertado de que "ahora mismo está internet lleno de gente buscando máquinas vulnerables".

La publicación de las actualizaciones de seguridad ha obligado a organizaciones de todo el mundo a revisar sus sistemas y localizar las aplicaciones que utilizan versiones vulnerables. Una tarea que puede resultar compleja en infraestructuras informáticas con numerosos servicios interconectados.