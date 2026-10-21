La letra pequeña de las cuentas de Page para el año electoral: 534 M más al Sescam y un gran salto para Nacho Hernando

El socialista Emiliano García-Page ha puesto cifras a sus prioridades para el que será el último año de su tercera legislatura al frente de la Junta de Comunidades.

El proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, dibuja una hoja de ruta clara en la que la vivienda, la sanidad y el bienestar social concentran los principales incrementos de gasto en las que serán las cuentas vigentes cuando se celebren las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

Los presupuestos de 2027, que ahora tendrán que ser aprobados en las Cortes regionales —donde el PSOE goza de mayoría absoluta— para que entren en vigor el 1 de enero, ascienden a un total de 13.587,1 millones de euros.

Esta cifra supone una inyección de 683,7 millones más que en 2026, lo que se traduce en un crecimiento interanual del 5,3 %.

Sin embargo, el desglose por consejerías revela dónde quiere poner el acento el Ejecutivo de Page: una apuesta inédita por las políticas habitacionales, un refuerzo de las plantillas públicas en sanidad y educación y el blindaje de la atención social.

Gasto por secciones en los Presupuestos de 2027. JCCM

Salto en vivienda

El movimiento más llamativo del proyecto de presupuestos es la irrupción de la vivienda como "prioridad", en sintonía con una de las mayores preocupaciones ciudadanas a nivel nacional: el encarecimiento de los precios del sector inmobiliario y las dificultades de acceso.

Para combatirlo, la Junta destinará en 2027 hasta 270 millones de euros en esta área, lo que representa un aumento del 140 % respecto al ejercicio anterior.

El objetivo de esta inyección, según explicó este martes el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, es facilitar el acceso a los jóvenes, mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares y ampliar la oferta de vivienda protegida destinada al alquiler asequible.

Este giro estratégico disparará en 2027 las cuentas de la Consejería de Fomento, dirigida por Nacho Hernando, que experimenta una subida presupuestaria del 37,8 % hasta alcanzar los 398,4 millones de euros (109 más que el año anterior), situándose entre los departamentos que más crecen de la Administración autonómica.

Servicios públicos

El segundo gran bloque inversor recae sobre los servicios públicos fundamentales, que vuelven a absorber el grueso de las cuentas regionales. En su conjunto, el gasto social asciende a 8.412 millones de euros, acaparando el 72,3 % del gasto no financiero de la comunidad, que ascenderá en 2027 a 11.974 millones de euros.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se quedará un año más con la mayor partida presupuestaria de la Junta y dispondrá de 4.456,9 millones de euros (+13,6 % interanual, sumando 534,2 millones), a los que se añaden los 166,6 millones de gestión directa de la Consejería de Sanidad (+13,7 %).

Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, capitaneada por Amador Pastor, recibirá 2.687,7 millones de euros (+9,6 %). Una de las prioridades será ampliar la plantilla docente para reducir las ratios de alumnos por aula. La medida tendrá continuidad este curso en segundo de Primaria y se acompañará de nuevas actuaciones para reducir el horario lectivo del profesorado, reforzar la Formación Profesional y mejorar la inclusión educativa.

La Junta también prevé continuar con el plan de infraestructuras educativas, la climatización de los centros y la digitalización de las aulas.

Entre las medidas anunciadas figura extender la gratuidad de las plazas para niños de dos a tres años a todos los municipios de la región que lo hayan solicitado.

El Gobierno regional quiere, además, ampliar las plazas de transporte escolar en zonas despobladas, aumentar la oferta de comedores escolares y las ayudas a las familias para utilizarlos y cumplir los contratos-programa de las dos universidades públicas que operan en Castilla-La Mancha.

Bienestar Social

El tercer pilar, la Consejería de Bienestar Social de Bárbara García Torijano, logra rebasar la barrera de los mil millones al situarse en 1.074,8 millones de euros (+14,8 %).

La Junta pretende reforzar el modelo asistencial, con especial atención a las zonas afectadas por la despoblación. Ruiz Molina ha señalado entre los objetivos el desarrollo del Plan de Impulso al Sistema de Dependencia, el refuerzo de la teleasistencia y la ayuda a domicilio y la consolidación del Termalismo Social.

También se prevé mejorar la oferta de Turismo Social para mayores de 55 años. El propósito es ampliar los recursos de atención y favorecer que las personas mayores puedan permanecer en su entorno, una cuestión especialmente relevante en los municipios rurales.

Apoyo económico

En el ámbito económico, el reparto presupuestario de 2027 refleja una evolución más sostenida para apuntalar la innovación, la sostenibilidad y combatir la despoblación, aglutinando un gasto total de 2.776 millones.

De esa cantidad, cerca de 1.400 millones se canalizarán mediante transferencias a empresas. El paquete incluye ayudas al tejido empresarial y a las pequeñas y medianas empresas, así como medidas para mejorar la empleabilidad y modernizar los sectores productivos.

La política económica también abarca el apoyo al sector primario, la eficiencia energética, las infraestructuras y la mejora de la competitividad.

La Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá en 2027 de 2.198 millones de euros, según los datos facilitados por Ruiz Molina. Alrededor del 40 % de estos recursos estará vinculado a la prestación de servicios públicos en zonas afectadas por la pérdida de habitantes. Cerca del 42 % se destinará a medidas relacionadas con el empleo, el emprendimiento, las pymes y sectores como el turismo y las actividades agrarias y forestales.

Entre las nuevas actuaciones figura el programa 'Moviliza tu Vivienda Rural', con el que la Junta busca contribuir a poner inmuebles a disposición de quienes quieran instalarse en municipios afectados por la despoblación.

Agricultura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dirigida por Julián Martínez Lizán, mantendrá su fuerte peso con 1.347,2 millones de euros (+1,6 %).

Paralelamente, Economía, Empresas y Empleo (Patricia Franco) contará con 444,2 millones (+3,7 %) y Desarrollo Sostenible (Mercedes Gómez) alcanzará los 368,9 millones (+6,3 %).

Asimismo, la Agencia de Transformación Digital gana músculo con 207 millones (+13,4 %), superando a la propia Consejería de Hacienda (160,6 millones, +7,1 %).

En materia de Igualdad, el departamento de Sara Simón canalizará a través del Instituto de la Mujer un total de 49,1 millones (+7 %).

En el plano institucional destaca el área de Presidencia, vinculada directamente a Page, que anota el mayor incremento porcentual de todo el desglose (+55,1 %), elevando sus fondos hasta los 43,3 millones de euros.

Menos fondos europeos, menos deuda

El carácter expansivo de estos presupuestos tiene un condicionante contable insalvable: el desplome del 79 % en los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Debido a la finalización de los principales programas a finales de año, esta partida se desploma de 599,2 millones a solo 126 millones en 2027. Como contrapeso, la Junta prevé reducir un 2 % la factura de la deuda pública, que bajará hasta los 1.780,6 millones.

Las cuentas, que pretenden entrar en vigor el 1 de enero de 2027, irán acompañadas de una nueva Ley de Acompañamiento que incluirá reducciones fiscales para familias, jóvenes, personas con discapacidad y empresas.