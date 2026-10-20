El PP exige que los presupuestos de 2027 "mejoren los servicios públicos" y el PSOE presume de "apuesta por el progreso"

La vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Tania Andicoberry, ha exigido al Gobierno regional que los presupuestos de 2027 se traduzcan en "mejores servicios públicos". Además, ha cuestionado que se anuncien unas cuentas de 13.587 millones "mientras existen carencias en sanidad, dependencia, educación o infraestructuras".

"El presidente, Emiliano García-Page, presume de tener dinero de sobra, pero los castellanomanchegos siguen esperando que se traduzca en mejores servicios públicos, menos impuestos y más oportunidades. Si hay tanto dinero, ¿por qué Castilla-La Mancha sigue teniendo unas cifras de pobreza cercanas al 34 %?", ha preguntado.

La 'popular' ha extendido este interrogante a la financiación de las residencias de mayores, el concierto social o las listas de espera sanitarias. Y ha recriminado al Ejecutivo regional que "si sobra el dinero no se construyan las autovías autonómicas que llevan años pendientes".

También ha pedido explicaciones sobre la financiación del transporte escolar y ha exigido que los presupuestos destinen más recursos a garantizar la rentabilidad de agricultores y ganaderos.

"Si Page dice que hay dinero, ¿por qué no baja el IRPF a las familias? ¿Por qué no bonifica al 99 % Sucesiones y Donaciones? ¿Por qué no reduce los impuestos a la compra de vivienda, especialmente para los jóvenes? ¿Por qué no alivia la carga fiscal de agricultores, ganaderos y autónomos?", ha lamentado.

Por último, ha recordado que Page lleva más de 11 años en Castilla-La Mancha y "sigue utilizando cada presentación de presupuestos para anunciar soluciones".

"El dinero de los castellanomanchegos tiene que servir para mejorar la vida de los castellanomanchegos, no solamente para que Page y su consejero presuman cada año", ha sentenciado.

"La senda del progreso"

Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha ha destacado que los presupuestos de la Junta para 2027 van a permitir "continuar reforzando las políticas de impulso, de progreso, de inversión en educación, en prestaciones sociales, en dependencia y en sanidad".

El secretario de Formación del PSOE a nivel regional, Sergio García-Navas, ha asegurado que con estos presupuestos la región "va a seguir por la senda del progreso y del crecimiento en la que lleva desde el año 2015".

Y ha puesto en valor que aumenten con respecto a los del año pasado un 5,6 %, elevándose hasta los 13.587 millones.

"Estas cuentas presentan una región en positivo y centrada en avanzar, frente a un PP de Castilla-La Mancha incapaz de decir nada porque no tiene una hoja de ruta para esta región, sino solo una traición constante a los intereses de esta tierra", ha sentenciado.