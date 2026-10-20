Castilla-La Mancha dispara sus exportaciones un 10,1 % entre enero y agosto de 2026 y alcanza los 8.099 millones

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 8.098,9 millones de euros entre enero y agosto de 2026, lo que supone un incremento del 10,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento sitúa a la región como la segunda comunidad autónoma con mayor aumento de las ventas al exterior en los ocho primeros meses del año, según ha destacado el presidente regional, Emiliano García-Page, en sus redes sociales.

"Es un dato espectacular, teniendo en cuenta que la media nacional sube un 3,2 %", ha señalado Page en una publicación en la que ha celebrado la evolución de las exportaciones castellano-manchegas, que avanzan casi siete puntos por encima del conjunto de España, donde las ventas al exterior sumaron 264.182,2 millones de euros.

Y añadimos otro muy buen dato: las exportaciones en #CLM crecen un 10,1%, alcanzando los 8.099 millones de euros y siendo la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento entre enero y agosto de este año. Es un dato espectacular, teniendo en cuenta que la media nacional sube un 3,2%. — Emiliano García-Page (@garciapage) October 20, 2026

Los datos proceden del último informe de la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, elaborado a partir de las cifras facilitadas por el Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Por provincias y sectores

Por provincias, Toledo encabeza las ventas al exterior con 2.512,9 millones de euros, un 12,7 % más que en el mismo periodo de 2025. Guadalajara ocupa la segunda posición, con 2.325 millones de euros y un incremento del 20,7 %, el mayor crecimiento entre las cinco provincias.

Ciudad Real se sitúa en tercer lugar, con 1.881,4 millones de euros exportados, un 16,5 % más. En cambio, Albacete y Cuenca registraron descensos. La provincia albaceteña alcanzó los 946,9 millones de euros, un 8,4 % menos, mientras que Cuenca sumó 432,7 millones, con una caída del 21,4 %.

Los productos agroalimentarios se mantienen como el principal sector exportador de Castilla-La Mancha, con 2.452,6 millones de euros entre enero y agosto. Esta cifra representa el 30,3 % del total regional, aunque supone un descenso del 4,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro de este sector, las bebidas lideran las ventas, con 690,2 millones de euros, pese a registrar una caída del 7 %. Los productos cárnicos ocupan el segundo lugar, con 427,4 millones y un retroceso del 17,8 %.

Por su parte, las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres crecieron un 0,3 %, hasta los 417,6 millones de euros. También aumentaron las ventas de lácteos y huevos, un 3,6 %, hasta los 283 millones, y las de preparados alimenticios, que subieron un 19 %, hasta los 282 millones de euros.

Por detrás del sector agroalimentario se sitúan los bienes de equipo, con 1.974,2 millones de euros y un crecimiento del 17,3 %. Las manufacturas de consumo alcanzaron los 999 millones, un 8,3 % más, mientras que las semimanufacturas no químicas sumaron 878,5 millones, con un incremento del 29 %.

Principal destino

La Unión Europea concentró el 75,8 % de las exportaciones de Castilla-La Mancha hasta agosto. Portugal se mantuvo como el principal mercado de destino, con compras por valor de 2.138,8 millones de euros, un 27,3 % más que en el mismo periodo de 2025.

Francia fue el segundo destino, con 1.199,9 millones de euros y un aumento del 7 %. Le siguieron Alemania, con 847,5 millones y un crecimiento del 11 %, e Italia, donde las ventas regionales descendieron un 8,4 %, hasta los 680 millones de euros.

Fuera de la Unión Europea, las exportaciones a Reino Unido alcanzaron los 225 millones de euros, un 9,9 % menos, mientras que las dirigidas a Turquía bajaron un 5,4 %, hasta los 139,2 millones.

Entre los mercados extracomunitarios también destaca el avance de las ventas a México, que aumentaron un 51,9 %, hasta los 86,5 millones de euros. En Estados Unidos crecieron un 12,3 %, hasta los 241,7 millones, y en Canadá subieron un 35 %, hasta los 25,6 millones.

En Asia, China registró un incremento del 62,4 %, hasta los 338,9 millones de euros. También crecieron las exportaciones a Corea del Sur, un 4,6 %, hasta los 49,5 millones, mientras que las ventas a Japón retrocedieron un 26 %, hasta los 54,9 millones.

Importaciones

Las importaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron los 12.193,9 millones de euros entre enero y agosto, un 5,1 % más que en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto de España, las compras al exterior aumentaron un 6,5 %, hasta los 310.004 millones de euros.

Por provincias, Guadalajara encabeza las importaciones regionales, con un descenso del 4,4 %. Le siguen Toledo, con un incremento del 20,1 %; Albacete, con una subida del 6,8 %; Ciudad Real, con un aumento del 7,9 %, y Cuenca, donde disminuyeron un 13,8 %.

Por sectores, los bienes de equipo fueron los productos más importados, con 3.405,2 millones de euros y un aumento del 0,9 %. En segundo lugar se situaron los productos químicos, con 2.593,1 millones y un crecimiento del 14,6 %, mientras que las importaciones de alimentación y bebidas sumaron 1.822,7 millones, un 7,7 % menos.

El 70,8 % de las importaciones regionales procedió de países de la Unión Europea, principalmente Alemania y Francia. Fuera del mercado comunitario, China se mantuvo como el principal proveedor, con 1.225,6 millones de euros, el 10,1 % del total, aunque esta cifra supone un descenso del 6,4 % respecto al mismo periodo de 2025.

El mayor volumen de importaciones frente a las exportaciones dejó un saldo comercial negativo de 4.095,1 millones de euros hasta agosto. La tasa de cobertura, que mide la proporción de las importaciones que pueden financiarse con las exportaciones, se situó en el 66,4 %, por debajo de la media nacional, que alcanzó el 85,2 %.