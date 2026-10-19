Paco Núñez y Emiliano García-Page el día que el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Rodrigo Mínguez

El PP de Castilla-La Mancha se opondrá a retirar la reforma del Estatuto y el PSOE achaca su fracaso a la "traición" de Núñez

El desencuentro escenificado entre PSOE y PP en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha tiene visos de prolongarse hasta el último capítulo de esta historia.

Una vez de que la Mesa de las Cortes ha aprobado que en el pleno de este jueves se debata la retirada de este proyecto de ley -actualmente varado en el Congreso de los Diputados- a petición de los socialistas, los populares han confirmado que se opondrán por considerar el texto "sensacional" mientras el PSOE justifica que dan este paso por la "traición" Paco Núñez.

El propio líder del PP de Castilla-La Mancha se ha encargado de defender la postura de su partido en el pleno de esta semana a favor de mantener viva la tramitación de la norma.

Bajo su punto de vista, sería un error echar por tierra un "acuerdo histórico" que los dos grandes partidos aprobaron de manera inicial en el parlamento autonómico y refrendaron el 11 de noviembre durante su toma en consideración en el Congreso de los Diputados porque "Page quiera más diputados".

"No queremos retirar el estatuto de autonomía. ¿Por qué?", se ha preguntado este lunes ante los periodistas argumentando que el acuerdo recoge acuerdos en materia de agua, lucha contra la despoblación, blindaje de la sanidad y educación pública o lucha contra la violencia de género que pueden abrir "un tiempo nuevo" para Castilla-La Mancha.

En este sentido, Núñez ha defendido que se trata de "un documento pactado por la sociedad civil" y acordado por socialistas y 'populares' que solo tiene "un escollo", la enmienda presentada por el PP en solitario para mantener la actual horquilla de 35 diputados como máximo en lugar de los 55 que recoge el texto.

Por ello, el líder de los populares se ha preguntado si "Emiliano García-Page va a retirar el Estatuto porque nosotros queremos más sanitarios y él quiere más diputados" y le ha emplazado a "explicarlo" en la sesión plenaria del jueves.

Postura del PSOE

Una lectura diametralmente diferente a la del PSOE de Castilla-La Mancha, que ha apuntado que han tomado esta decisión obligados por la "traición de Paco Núñez a los intereses de Castilla-La Mancha".

En este sentido ha señalado que la presentación de la enmienda sobre el techo de diputados, la única no consensuada por los dos grandes partidos, se debe a "pactos ocultos" del líder regional del PP con Génova para "seguir siendo candidato".

"Desconocemos cuál es el pacto que ha firmado y precisamente porque lo desconocemos pero conocemos sus traiciones, retiramos este Estatuto de Autonomía", ha sentenciado.

La decisión de los socialistas de enterrar la tramitación parlamentaria de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha la avanzaba hace una semana su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez. El número dos del PSOE regional aseguraba que habían decidido dar el paso por temor a que después del 29 de noviembre PP y Vox consiguieran una mayoría en el Congreso de los diputados que les permitiera "manosear" el proyecto de ley en favor de sus intereses.