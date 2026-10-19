Núñez llevará a las Cortes un plan de infraestructuras para acabar con "años de proyectos pendientes" en la región

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al Gobierno autonómico que apoye su propuesta para impulsar un plan de infraestructuras que permita modernizar la región, mejorar las comunicaciones y aprovechar su ubicación estratégica.

Así lo ha expresado tras una reunión de trabajo con representantes de los municipios afectados por problemas con infraestructuras en la región. Un encuentro en el que han participado los alcaldes de Guadalajara, Ana Guarinos; Ciudad Real, Francisco Cañizares; Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; El Casar, José Luis González Lamola; los portavoces del PP en Illescas, Alejandra Hernández; Valdepeñas, Cándida Tercero; Tarancón, Miguel Ángel Igualada; y Alcázar de San Juan, José Antonio Navarro.

Núñez ha detallado que su partido defenderá en el pleno del próximo jueves una iniciativa para abrir una nueva etapa de inversión y planificación en materia de infraestructuras. Por ello, ha pedido al PSOE que la respalde en las Cortes para comenzar a dar respuesta a las necesidades de Castilla-La Mancha.

"11 años de Emiliano García-Page al frente del Gobierno regional y ocho años de Pedro Sánchez en el Gobierno de España se traducen en una larga lista de proyectos pendientes y compromisos que todavía no se han materializado", han afirmado.

Autovías y conexiones ferroviarias

Entre los proyectos que reclama Núñez están las autovías de La Sagra, del IV Centenario y de Cuenca hacia el Levante, la conexión entre Ciudad Real y Toledo y las actuaciones necesarias para mejorar las comunicaciones con Albacete.

También los avances en el desdoblamiento de carreteras y en las conexiones de las zonas de mayor crecimiento industrial y demográfico, especialmente en los entornos de Guadalajara y Toledo, La Sagra y la conexión con Madrid.

En cuanto a las conexiones ferroviarias, el 'popular' ha puesto el foco en la conexión de alta velocidad con Talavera de la Reina y en los problemas que sufren los usuarios del ferrocarril por los retrasos y la incertidumbre en los horarios.

Asimismo, ha reclamado que se impulse el desarrollo logístico de la comunidad autónoma, con iniciativas como las plataformas de Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan, el puerto seco de Albacete y la zona logística de Almansa-Caudete.

Por otro lado, ha señalado que la planificación regional debe complementarse con las actuaciones que corresponden al Gobierno de España.

Entre ellas está el refuerzo de la A-42 en La Sagra, el desdoblamiento de la A-5, el impulso de la A-43 y la A-32, la mejora de la A-31 a su paso por La Roda y el avance de las conexiones ferroviarias entre la provincia de Toledo, Madrid y Lisboa.

Resto de alcaldes

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha apuntado a que Ciudad Real sigue siendo "la única capital de España que no tiene variantes" por carretera. Y ha criticado el "desastre" en materia de infraestructuras ferroviarias.

"La dejadez y desatención del Gobierno regional se debe a que antes era la provincia con mayor voto para el PSOE, pero ahora las elecciones las gana el PP", ha lamentado.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha lamentado "muchos anuncios y cero compromisos". Y ha reclamado el desdoblamiento de la CM-101, la variante de la N-320 e inversiones en cercanías y autobuses o infraestructuras hidráulicas.

El regidor de Talavera, José Julián Gregorio, ha afirmado que los talaveranos están "completamente abandonados" por el presidente regional porque "de lo que nos prometieron, no han cumplido nada".

Y ha reclamado avances en una plataforma logística para la ciudad, el desdoblamiento en los accesos, o la finalización de las obras de la residencia de ancianos.

Asimismo, la portavoz regional del Partido Popular y portavoz del PP en Illescas, Alejandra Hernández, ha denunciado que el crecimiento poblacional de La Sagra no ha ido acompañado de las inversiones en infraestructuras necesarias.

Ha destacado el desdoblamiento de la CM-4010 entre Illescas y Seseña, el tercer carril de la A-42 y la llegada de la línea C-5 de Cercanías de Madrid a Illescas, además de la liberalización de la AP-41.