Menos impuestos y más vivienda: la receta de Núñez para rescatar a una Castilla-La Mancha "cada vez más pobre"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha responsabilizado a Emiliano García-Page y Pedro Sánchez de la situación de pobreza que, a su juicio, padece la región tras 11 años de gobiernos socialistas en la comunidad autónoma y ocho en España.

En un artículo de opinión remitido a los medios de comunicación y titulado "Una Castilla-La Mancha cada vez más pobre", el líder de la oposición sostiene que la comunidad autónoma sigue alejada de los niveles de bienestar del conjunto del país y reclama un cambio de rumbo político.

Núñez apoya su diagnóstico en el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), según el cual el 34 % de los castellanomanchegos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % de media nacional.

"No estamos hablando de una pequeña diferencia. Estamos hablando de miles de familias que viven con menos oportunidades, menos seguridad económica y mayores dificultades que la media de los españoles", escribe.

El dirigente popular, en su artículo, pone el foco en las dificultades cotidianas de los hogares castellanomanchegos y recuerda que el 41,4 % de la población regional no puede afrontar determinados gastos imprevistos y el 51,6 % tiene problemas para llegar a fin de mes.

"Más de la mitad de nuestra población tiene dificultades económicas para terminar el mes. Y mientras tanto, Page sigue hablando de grandes cifras, inversiones y anuncios", critica Núñez, que añade: "Pero las familias no viven de los anuncios. Viven de sus salarios, de sus pensiones y del dinero que les queda después de pagar impuestos y facturas".

Vivienda, jóvenes y mayores

El presidente regional del PP también aborda las dificultades de emancipación de los jóvenes, de quienes dice que no necesitan "otra campaña institucional", sino "oportunidades reales, un empleo de calidad, una vivienda asequible y una Administración que les facilite las cosas".

En su tribuna, Núñez también señala las dificultades de las personas mayores para afrontar los gastos domésticos. En este sentido, cita el dato de que el 19,3 % de los castellanomanchegos no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y lanza dos preguntas al Ejecutivo autonómico y al Gobierno central: "¿Es este el progreso del que presume el socialismo?" y "¿Es este el bienestar que Page y Sánchez prometen una y otra vez?".

El líder del PP considera que el problema no reside en la capacidad de los ciudadanos, sino en los resultados de las políticas públicas. "Durante demasiados años, el socialismo ha confundido gastar más dinero con gobernar mejor. Ha confundido anunciar planes con solucionar problemas. Y ha confundido la propaganda con el progreso", sostiene.

Núñez también destaca que la tasa de pobreza monetaria alcanza el 25,9 % en Castilla-La Mancha, frente al 19,5 % nacional, y que la carencia material y social severa afecta al 9,8 % de la población regional. A su juicio, estas cifras muestran que la mejora de algunos indicadores económicos no está llegando con suficiente intensidad a quienes más lo necesitan.

La alternativa del PP

El presidente popular reprocha a Page que mantenga una política centrada en los anuncios y en sus discrepancias públicas con Sánchez, pese a que ambos, según sostiene, comparten responsabilidad sobre la situación económica y social de la región.

"Sánchez gobierna España. Page gobierna Castilla-La Mancha. Los dos tienen competencias, presupuestos y capacidad para tomar decisiones. Y los dos deben responder por una situación en la que nuestra región continúa entre las que presentan mayores niveles de pobreza", afirma.

Frente a esta situación, Núñez defiende una alternativa basada en la reducción de impuestos a las familias, el apoyo a los autónomos, la atracción de inversiones, la simplificación administrativa y la creación de empleo de calidad. También reclama impulsar la construcción de viviendas y facilitar el acceso de los jóvenes a su primer hogar.

"Porque combatir la pobreza exige proteger a las personas vulnerables, pero también generar riqueza, empleo y oportunidades", argumenta.

El dirigente del PP concluye que Castilla-La Mancha dispone de recursos y potencial para mejorar sus indicadores sociales, pero necesita políticas distintas. "El verdadero progreso no se mide por los millones que un Gobierno dice gastar, sino por las familias que consiguen llegar a fin de mes, los jóvenes que pueden independizarse y los mayores que viven con tranquilidad", escribe.

Y cierra su artículo con un mensaje directo a los dos presidentes socialistas: "Porque después de 11 años de Page y ocho de Sánchez, Castilla-La Mancha no necesita más propaganda socialista. Necesita menos pobreza, más oportunidades y un futuro mejor".