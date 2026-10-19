El alcalde de Albacete y Almeida, entre los alcaldes que exigen a Óscar Puente reabrir la línea de tren Madrid-Cartagena

Seis meses después de su última petición, los alcaldes de Albacete, Madrid, Murcia y Cartagena vuelven a reclamar la reapertura de la línea ferroviaria directa Madrid-Cartagena que conecta a estas ciudades y que lleva suspendida cuatro años, perjudicando a más de cuatro millones de habitantes.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez y la de Cartagena, Noelia Arroyo, han denunciado que los viajeros tienen que lidiar con esta situación desde el 31 de agosto de 2022, último día que la línea prestó servicios.

Ante esta situación, los cuatro regidores se han unido para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que reabra sin más demora la línea que une Cartagena con Madrid a través de Murcia, Chinchilla y Albacete.

Los alcaldes de Madrid, Murcia, Cartagena y Albacete Ayuntamiento de Albacete.

La línea Madrid-Cartagena es una conexión que cuenta con más de 160 años de historia y que, durante todo ese tiempo, ha servido como enlace ferroviario directo del sureste con la capital, y que llegó a permitir el viaje entre Cartagena y Madrid en unas tres horas y media, sin trasbordos.

Desde Albacete, Madrid, Murcia y Cartagena denuncian que el Gobierno ha infringido uno tras otro los plazos de reapertura, pues el corte se anunció como algo temporal y con una duración prevista de dos años.

Según informan, posteriormente aseguraron que la línea volvería a funcionar en 2025. El último compromiso prevé la reapertura a finales de 2026, aunque sigue sin fecha oficial, sin calendario por escrito y sin operador designado.

Por ello, piden al Ministerio que restablezca el servicio y que comunique por escrito la fecha de reapertura, el operador responsable y las condiciones en que se prestará.

A esta situación se le suma que Adif ha aplazado la electrificación de la línea hasta 2040.

Un corte que afecta a cuatro millones de personas

Según la denuncia de los regidores, el cierre perjudica a más de cuatro millones de habitantes de sus municipios y a los del resto del corredor, que ven mermadas sus oportunidades laborales, empresariales, formativas, culturales y turísticas.

La reivindicación de la reapertura es compartida por los ayuntamientos de todo el trazado, las asociaciones de usuarios, las plataformas ciudadanas, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

En este sentido, la Cátedra de Movilidad Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena ha propuesto un servicio directo Cartagena-Madrid de unas cuatro horas y ocho frecuencias diarias, con trenes híbridos que ya están disponibles.

Para los alcaldes, la vuelta de la línea debe garantizarse como servicio público, con un tren directo y sin trasbordos, tiempos de viaje competitivos, frecuencias útiles para los desplazamientos diarios y paradas en los municipios. Así, reclaman que esta reapertura no dependa de la decisión comercial de las operadoras.

También exigen que la duplicación y la electrificación de la línea cuenten con partida y plazos concretos en los presupuestos del Estado, sin esperar a 2040.

Junto a esa reclamación, también se han manifestado a favor de incluir una parada en Albacete de la línea ferroviaria de mercancías de alta capacidad que Adif está ultimando entre la estación murciana de Nonduermas con Madrid, y que tendrá ramificaciones hacia Portugal y Navarra.

El objetivo es que, ya que está previsto que desde la capital albaceteña será el nudo de enlace con la capital de España por un lado y con Portugal por otro, pueda contar con una parada que le permita en el futuro apostar por convertirse en centro logístico.