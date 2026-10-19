Afanion premia a García-Ochoa por su compromiso solidario con los niños con cáncer y sus familias en Castilla-La Mancha

José Luis García‐Ochoa García, gerente de la Correduría de Seguros García‐Ochoa, ha sido galardonado con el 'Reconocimiento Solidario' en el marco de la tercera edición de los galardones concedidos por Afanion (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla‐La Mancha).

La entrega tuvo lugar durante la III Gala Benéfica celebrada el pasado viernes en la emblemática Finca Los Lavaderos de Rojas (Toledo), en un emotivo encuentro que reunió a representantes de la asociación, instituciones y tejido empresarial para homenajear el compromiso social con las familias afectadas.

Este galardón pone en valor la generosidad, el compromiso y la contribución activa de José Luis García‐Ochoa y su firma con el bienestar de la comunidad.

Entrega de premios. Seguros García-Ochoa.

La relación con Afanion se inició al conocer de cerca la realidad y los testimonios de los niños con cáncer y sus familias, un impacto humano que le llevó a implicarse de forma personal y directa para brindarles su apoyo continuo.

Un compromiso traducido en hechos: el hito del concierto benéfico

Dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Seguros García‐Ochoa —orientada a la cercanía humana y el apoyo constante a causas locales y benéficas—, uno de los hitos más reseñables fue la organización y promoción del gran concierto benéfico 'Recordando a Montserrat Caballé', celebrado a beneficio de Afanion.

A pesar de las complejas dificultades organizativas y el desafiante contexto provocado por la irrupción de la pandemia, la iniciativa contó con las actuaciones de primer nivel de la soprano Montserrat Martí Caballé y 'Los Chicos del Coro de Saint Marc'.

El evento logró movilizar al tejido social e institucional, alcanzando una recaudación íntegra de 21.253,96 euros destinados directamente a los programas de atención y apoyo de la asociación.

Reconocimiento de la junta e impacto social

Por su parte, la representación institucional de Afanion subrayó durante la velada que el trabajo y la dedicación de José Luis García‐Ochoa constituye un verdadero ejemplo de solidaridad que deja una huella muy positiva en la vida de muchas personas y familias vulnerables.

Desde la Correduría de Seguros García‐Ochoa han mostrado su profundo orgullo por el galardón recibido, trasladando un caluroso agradecimiento a los voluntarios y profesionales de Afanion por su entrega diaria, así como sus sinceras felicitaciones al resto de premiados en la velada.