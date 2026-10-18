Las lluvias dejan hasta 30 incidencias en Castilla-La Mancha: desprendimientos, balsas de agua y árboles caídos

Castilla-La Mancha ha registrado una treintena de incidencias, todas sin heridos, desde que se activara a las 11:00 horas de este sábado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) por la previsión de fuertes lluvias y tormentas con riesgo de granizo.

La provincia de Cuenca ha sido la más afectada al contabilizar 16 incidentes, principalmente salidas de la vía a causa del agua, caídas de árboles y formación de balsas de agua; según informa el servicio de coordinación de urgencias y emergencias 112.

En el caso de la provincia de Albacete se han contabilizado un total de ocho avisos, mientras que en Toledo y Ciudad Real han sumado tres cada una. En la plaza Mayor de Albacete se ha precipitado un árbol de siete metros de altura en la mañana de este domingo.

También se ha producido desprendimientos que han afectado a las calzadas en Yeste (Albacete), donde se ha cortado un carril de la AB-512; en la CR-714 en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real); o en Villalba de la Sierra (Cuenca).

Las comarcas de la Mancha de Albacete y la de Cuenca están en aviso amarillo hasta las 20:00 horas de este domingo por riesgo de precipitaciones que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.