Page anuncia que el presupuesto de Castilla-La Mancha para 2027 será un 5,6 % superior al del ejercicio actual

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el proyecto de presupuestos para 2027 se presentará la próxima semana y supondrá un incremento del 5,6 % con respecto a 2026. Las cuentas del ejercicio actual ascienden a 12.903, por lo que se prevé que la cuantía para el próximo año supere los 13.600 millones.

"En esta región, que tiene un claro metabolismo rural, y con mucho orgullo, podemos decir que aspiramos a que la sanidad, la educación o las prestaciones sociales sean equivalentes se viva donde se viva", ha afirmado durante el acto por el Día Internacional de las Mujeres Rurales que se ha celebrado en La Roda (Albacete).

El líder autonómico ha celebrado que en la comunidad se puede decir que "seguimos hacia adelante" ya que, creciendo un 5,6% la sanidad, la educación, la dependencia o las prestaciones sociales, "el Estado del Bienestar crece más del doble".

"Crecemos en todo. Esto es lo que hace que las cosas no sean milagrosas. No hacemos milagros ni pretendemos hacerlos, pero los grandes cambios se producen cuando las políticas y cuando las ideas son constantes", ha afirmado.

Para Page, "en ningún sitio" se vive como en Castilla-La Mancha, pero ha abogado por seguir velando por no bajar la guardia en el concepto de igualdad.

Por otro lado, ha asegurado que lo más importante para generar riqueza es crear empleo, por lo que ha anunciado que la próxima semana hará un viaje a Italia a "buscar empresarios". "Vamos a encontrarnos con importantes inversores que ven en Castilla-La Mancha una oportunidad extraordinaria", ha sentenciado.

Techo de gasto

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el pasado 17 de septiembre el límite de gasto no financiero de la Junta para 2027, conocido como techo de gasto.

La cantidad asciende a 10.019 millones de euros, un 11,3 % más que el fijado para el presente ejercicio, lo que supone disponer de 1.018 millones de euros más que en 2026 para elaborar las cuentas.

El techo de gasto constituye el límite máximo de gasto no financiero que puede realizar la Administración regional y es un trámite previo a la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027.