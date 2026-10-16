Paco Núñez durante su participación en las jornadas 'Mujeres Rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', organizada por Afammer en Toledo. PP CLM

Núñez aspira a gobernar una Castilla-La Mancha con "más mujeres en puestos de decisión y en órganos de dirección"

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas de mayo de 2027, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido trazar este viernes algunas de las líneas maestras de la región a la que aspira gobernar.

Lo ha hecho durante su participación en las jornadas 'Mujeres Rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', organizada por Afammer en Toledo.

Un foro en el que, ante unas 400 mujeres llegadas en su mayor parte desde distintos puntos de la comunidad autónoma, ha defendido: "No somos la Castilla-La Mancha vaciada. No somos la Castilla-La Mancha olvidada. Somos la Castilla-La Mancha de las oportunidades, y el mundo rural es la tierra de las oportunidades del futuro".

Núñez durante su participación en las jornadas 'Mujeres Rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', organizada por Afammer en Toledo. PP CLM

El líder del PP regional ha dejado claro, además, que su hipotético Ejecutivo no se basará en la política de pancarta. "La igualdad no se demuestra con la intensidad de un discurso, sino que se demuestra con la realidad de las decisiones que se toman en la mesa de los consejos de gobierno", ha aseverado.

En esta línea, ha insistido en que "la igualdad no cabe en un solo día del calendario, la igualdad no cabe en una pancarta ni la igualdad cabe en un eslogan, porque la igualdad exige compromiso, exige responsabilidad y, sobre todo, exige hechos y acciones".

Autonomía y libertad

"Sin mujeres no habrá mundo rural. Y sin un mundo rural vivo, no habrá Castilla-La Mancha; por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de perder una parte", ha reflexionado Núñez.

Su modelo de gobierno, según ha explicado, buscará garantizar que cualquier mujer rural "pueda quedarse en su pueblo sin renunciar a su futuro", "pueda perfectamente ser madre sin renunciar a su profesión" y "pueda emprender sin encontrarse con obstáculos añadidos por el mero hecho de ser mujer".

Todo ello bajo la premisa de que "no hay verdadera igualdad sin autonomía y no hay autonomía sin oportunidades".

Rechazando tutelajes, el dirigente popular ha sentenciado que "la verdadera igualdad no consiste en decirle a una mujer lo que tiene que hacer", sino en "garantizar que ella pueda hacer lo que quiera con las mismas oportunidades que cualquier otra persona".

"Que pueda dirigir una empresa, una explotación agraria o una cooperativa sin tener que demostrar permanentemente que merece estar ahí", ha añadido.

Un cambio "desde la libertad"

Núñez ha presentado "la despoblación, la falta de oportunidades laborales, la dificultad para acceder a una vivienda, los problemas de transporte, la insuficiencia de determinados servicios públicos" como algunos de los problemas de Castilla-La Mancha, pero ha propuesto una forma distinta a la actual para atajarlos.

"El cambio no tiene que hacerse desde la confrontación, no tiene que hacerse desde la división. Tiene que hacerse desde la justicia, desde el reconocimiento y desde la libertad", ha subrayado.

Proyectando la que será su tercera candidatura hacia la Presidencia de la Junta de Comunidades, ha hecho un llamamiento directo a las asistentes para diseñar juntos la Castilla-La Mancha del futuro.

"Yo aspiro a construirlo de vuestra mano y que a partir del mes de mayo podamos trabajar juntos con las mujeres de nuestro mundo rural para hacer más fuerte y más grande a Castilla-La Mancha".

Para lograrlo, ha dejado claro que su proyecto "necesita más mujeres ocupando puestos de decisión, necesita más mujeres en los órganos de dirección, necesita más mujeres al frente de las explotaciones" y "necesita mujeres jóvenes que desde los pueblos construyan un lugar lleno de oportunidades para vivir".

Una transformación regional que, ha augurado, irá acompasada en España bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que ha clausurado la jornada.