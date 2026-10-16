La Lotería Nacional y la Bonoloto dejan este jueves dos jugosos premios en Albacete y Ciudad Real

Una parte del segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves ha caído en Villarrobledo (Albacete). El número agraciado ha sido el 73.147 y según informan desde Loterías y Apuestas del Estado, este premio se ha consignado en la administración número 3 de la localidad, situada en la Plaza de la Constitución.

El premio, dotado con 60.000 euros al número, también se ha vendido en diez localidades de nueve provincias más.

El primer premio ha recaído en el 18.873, con 300.000 euros al número, y se ha consignado en 18 localidades de 14 provincias.

Sorteo de la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto también ha dejado alegría en la región. Un premio de segunda categoría (5 aciertos más complementario), dotado con 49.396 euros, ha caído en Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

El billete ha sido validado en un despacho receptor de la localidad ciudadrealeña. Según Loterías y Apuestas del Estado, también se han sellado otros dos boletos de segunda categoría en Pamplona y Vigo, y no ha habido boletos acertantes de primera categoría.

La combinación ganadora ha sido 35-48-06-40-07-19. El complementario 30 y el reintegro 2.