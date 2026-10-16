Ferraz cambia los cromos en las listas de Guadalajara y desaloja a Emilio Sáez de la papeleta al Congreso en Albacete

El Comité Federal de Listas del PSOE ha introducido cambios en las propuestas de listas para las elecciones generales del 29 de noviembre que las direcciones provinciales de Guadalajara y Albacete elevaron a Ferraz el pasado miércoles.

En la circunscripción guadalajareña, finalmente han sido intercambiados los nombres entre los aspirantes a Congreso y Senado, y en la albaceteña, Amparo Torres pasa a encabezar la papeleta a la Cámara Baja y Emilio Sáez sale de las listas.

El ruido que se vaticinaba en los últimos días en estas dos provincias, finalmente se ha traducido en cambios de calado respecto a las propuestas elevadas a la Dirección Federal el pasado miércoles.

En Guadalajara, se había barajado la posibilidad de que la Dirección Federal impusiera a Daniel Jiménez, director adjunto del Gabinete de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como número para el Congreso. Finalmente, la negociación se ha solventado con el cambio de cromos entre la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino -propuesta inicialmente para el Senado que encabezará la lista al Congreso- y el regidor de Marchamalo, Rafael Esteban -que hace el viaje inverso-.

Mientras, en Albacete, Ferraz había propuesto una permuta similar a la de Guadalajara. Aquí, la Dirección Provincial había propuesto repetir los mismos cabeza de lista que en 2023, el exalcalde Emilio Sáez al Congreso y Amparo Torres al Senado pero al llegar al Comité de Listas, este organismo ha impuesto a Torres en Congreso y ha ofrecido a Sáez la posibilidad de ir como número uno al Senado. Sin embargo, este último no ha aceptado la propuesta y ha salido de las listas.

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