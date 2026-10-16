La Feria del Vehículo de Ocasión de Ciudad Real ofrece 300 automóviles durante todo el fin de semana

La Feria del Vehículo de Ocasión de Ciudad Real (FecirAuto) reúne este fin de semana cerca de 300 vehículos nuevos y de segunda mano en el pabellón ferial de la Diputación provincial. En esta ocasión compartirá espacio con la Feria del Stock, una iniciativa que busca impulsar también las ventas del comercio local.

A la inauguración ha asistido el presidente de Fecir CEOE-Cepyme, Carlos Marín; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Valverde, y la directora general de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha, Lucía Balmaseda Solera.

Durante el acto, Marín ha defendido que el mercado debe tener un papel determinante en la transición energética del automóvil y ha apostado por un "mix energético" que permita adaptar las tecnologías a las necesidades de cada tipo de transporte.

Francisco Cañizares en FecirAuto. Diputación de Ciudad Real.

Asimismo, ha alertado de que el mercado de ocasión mantiene una elevada antigüedad, con una media de once años en el 46 % de los vehículos vendidos. A su juicio, es necesario avanzar hacia una renovación del parque móvil.

Respaldándose en los datos que ha expuesto durante el acto, Marín ha subrayado el crecimiento de las matriculaciones de vehículos híbridos y enchufables en la región, con incrementos del 46 % y del 39 % respectivamente.

En la misma línea, ha destacado que la feria permite a los compradores recibir asesoramiento de profesionales del sector y comparar ofertas en un mercado donde se venden 1,8 vehículos usados por cada coche nuevo, según ha indicado.

Por su parte, la directora general de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha, Lucía Balmaseda Solera, ha indicado que el encuentro muestra la diversidad de soluciones de transporte, tanto para los desplazamientos cotidianos como para el movimiento de mercancías.

Así, ha defendido la necesidad de avanzar hacia una movilidad más adaptada y accesible, que responda a las necesidades de ciudadanos y empresas. El presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que FecirAuto alcanza cifras de venta cercanas al 50 % de los vehículos expuestos.

Capacidad comercial

Para Valverde este porcentaje sitúa a la feria entre las más importantes de la región por su capacidad comercial y ha señalado que el mercado de segunda mano continúa registrando operaciones con vehículos de más de diez años, una circunstancia que refleja las dudas de los compradores sobre las alternativas disponibles y el futuro de los motores de combustión.

Ha defendido que la evolución de la movilidad debe tener en cuenta las necesidades de cada territorio, ya que el vehículo eléctrico puede responder a determinados desplazamientos urbanos, mientras que otros usos, especialmente entre municipios, requieren soluciones diferentes.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado que la celebración conjunta de FecirAuto y la Feria del Stock puede reforzar la capacidad de atracción de ambos eventos y generar más actividad económica en la capital.