El PP culpa a los gobiernos de Page y Pedro Sánchez de los datos de pobreza en la región: "Trabajamos por el cambio"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado que el 34 % de ciudadanos de la comunidad esté en riesgo de pobreza o exclusión social, asegurando que es la consecuencia de "los 11 años de Page en el Gobierno regional y los ocho de Pedro Sánchez en el Ejecutivo nacional".

Así lo ha expresado durante su participación en el Comité Ejecutivo Provincial del PP de Toledo, donde ha hecho referencia a los datos del informe de la Red de Lucha Europea contra la Pobreza, que reflejan que el 15,4 % de los menores de 18 años vive en pobreza severa o que el 67 % de los alquilados de la comunidad se encuentran en el umbral de la pobreza.

Para Núñez, la relación de Emiliano García-Page con Pedro Sánchez es un "teatro" y ha indicado que las candidaturas socialistas a las elecciones generales del 29 de noviembre vuelven a evidenciar el "compromiso" de los dirigentes socialistas castellanomanchegos con la continuidad del actual presidente del Gobierno.

El 'popular' ha criticado la inclusión como número dos de la lista al Congreso de Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y "mano derecha de Page", junto a la ministra Milagros Tolón.

"Esto evidencia la vinculación de los dirigentes socialistas de la región con el proyecto político de Sánchez", ha asegurado.

En el lado opuesto, ha defendido que el Partido Popular trabaja por un cambio político que permita al país "romper muros y devolver la convivencia", para que España "se aleje de la delincuencia y abrace la decencia".

Infraestructuras pendientes

Por su parte, el presidente del Partido Popular y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha recriminado al Gobierno central la "falta de avances" en las infraestructuras pendientes de la provincia.

Velázquez ha puesto el foco especialmente en las actuaciones relacionadas con las comunicaciones por carretera y ferrocarril y ha reclamado que se cumplan los compromisos adquiridos.

Como ejemplos, ha recordado la situación de los agentes de la Guardia Civil en la provincia, de los usuarios del AVE Madrid-Toledo y los problemas de tráfico que sufren diariamente miles de ciudadanos en los accesos a la capital regional.

Asimismo, ha lamentado el retraso de las obras del tercer carril. "El delegado del Gobierno lo había comprometido públicamente para el mes de octubre. Hoy es 15 de mes y no he visto que comiencen las obras", ha sentenciado.

Arranca la campaña

Por otro lado, Velázquez ha explicado que el Comité Ejecutivo Provincial de hoy permite avanzar en la preparación electoral y coordinar el trabajo del Partido Popular en el conjunto del territorio provincial, afrontando la próxima cita electoral "con mucha ilusión y esperanza".

Además, se ha referido al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha destacado su trayectoria institucional y su experiencia al frente de la Xunta de Galicia.

Por último, se ha aprobado el Comité de Campaña en la provincia, que estará compuesto por las siguientes personas:

- Presidente Provincial: Carlos Velázquez.

- Director/Coordinador Campaña de Campaña: Pedro Casas.

- Gerente/Presupuesto: José Ángel Cañas.

- Portavoz: José Manuel Velasco.

- Coord. Medios: Eugenio Vicente.

- Comunicación Política: Sonia Casado.

- Acción Electoral/Apoderados: Marta Maroto y Miguel León.

- Organización territorial: Joaquín Romera y José M. Quijorna.

- Coord. Organización Actos: Jorge Pérez y Roberto García.

- Movilización: María S. Illescas y Pablo Barroso.

- Formación: Jesús Guerrero y Rubén Lozano.

- Mailing: Vicente Tirado.

- Voto por correo y Voto exterior: José Eugenio Castillo y Juan Carlos Sánchez.

- Coord. Líderes Nacionales: Concepción Cedillo.

- Responsable Jurídico: Alberto Arribas.

- Representante NNGG: Iker Martínez.