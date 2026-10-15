Cambio radical del tiempo en Castilla-La Mancha: frío, fuertes chaparrones y tormentas desde este día

A partir de este fin de semana cambiará el tiempo de forma radical en España ante la llegada de aire frío en altura y vientos de levante, con precipitaciones que pueden ser muy fuertes en algunas zonas como las comunidades mediterráneas.

Según Meteored, será este viernes cuando se descuelguen dos danas en las inmediaciones de la Península, provocando un importante aumento de la inestabilidad con lluvias muy fuertes en la vertiente mediterránea. El domingo se acentuará esta inestabilidad atmosférica iniciada el día anterior.

Eltiempo.es ha informado que el sábado comenzará un nuevo episodio de lluvias muy intensas y persistentes en áreas del Mediterráneo peninsular y Baleares, con tormentas que pueden ser muy fuertes y dejar inundaciones.

Según la última previsión, el sábado tendremos el paso de un frente por el Cantábrico y que podría dejar chubascos en muchas zonas del interior peninsular, sobre todo en zonas de montaña.

Estas lluvias continuarán durante la madrugada del sábado y no se descarta que el domingo sean muy intensas en zonas del este de Cataluña, litoral y prelitoral de la Comunidad Valenciana y en Baleares. Además, se esperan fuertes chaparrones en zonas de Andalucía y este de Castilla-La Mancha.

Descenso térmico

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la dana provocará un descenso térmico muy acusado el domingo.

Mientras el viernes y el sábado las máximas rondarán en las capitales de provincia entre 26 y 29 grados, el domingo bajarán entre 7 y 8 grados.

Estas temperaturas se mantendrán de cara al inicio de semana, rondando los 18-20 grados, al menos hasta el miércoles.

Alerta en Albacete

Ante las previsiones, la Aemet ya ha activado una alerta amarilla para el sábado en Albacete, en las zonas de Alcaraz y Segura y Hellín y Almansa.

Según el aviso, se prevén precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, desde las 12 del mediodía hasta la medianoche.

Además, las mismas zonas también estarán en alerta amarilla por tormentas.