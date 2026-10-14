El PSOE tumba las enmiendas de PP y Vox a la nueva Ley de Vivienda de la región: "Favorecen a los fondos buitre"

La Comisión de Fomento de las Cortes ha aprobado este miércoles las 13 enmiendas parciales del PSOE a la proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha. Además, la mayoría socialista ha rechazado las 58 del PP y las 50 de Vox.

El texto del dictamen de la norma que llegará a pleno, cuyo ponente será el portavoz de Fomento del grupo parlamentario socialista, Álvaro Toconar, también ha sido aprobado.

Toconar ha indicado que se necesita "agilidad administrativa" y ha defendido que esta norma viene a plantear "soluciones" al problema de la vivienda.

Ha planteado cuatro pilares básicos. En primer lugar, que haya más suelo para construir, por lo que se plantean medidas encaminadas a cambiar el uso del suelo de terciario y dotacional privado a residencial.

También ha abogado por ofrecer ayudas a empresas y promotores para construir más vivienda de protección pública; ofertar suelo a menor precio; y apoyar a las zonas rurales mediante la conversión de suelo rústico en urbanizable en municipios afectados por la despoblación.

Para Toconar, las enmiendas presentadas por la oposición son "incongruentes, ya que plantean bajar los impuestos a los fondos buitre, agilizar los desahucios en el parque de vivienda social de la Junta y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tengan más burocracia y más trabas para construir viviendas".

"Lo único que persiguen es hacer una enmienda a la totalidad por la puerta de atrás y vaciar la ley de contenido", ha lamentado.

"Llega tarde"

Por su parte, el diputado del PP Nacho Redondo ha criticado que se trata de una ley que "llega tarde", ya que el PSOE lleva 11 años gobernando en Castilla-La Mancha.

Y ha criticado que esta "reforma profunda" en materia de urbanismo y vivienda se haya tramitado como proposición de ley del PSOE, "sin pasar por el proceso ordinario".

"La vivienda necesita reglas claras, estabilidad y seguridad, no atajos. Nuestras enmiendas plantan principalmente medidas tributarias, como ampliar la edad hasta los 40 años para poder acceder al tipo reducido de transmisiones patrimoniales para la primera vivienda habitual", ha indicado.

Por parte de Vox, el diputado Francisco Cobo ha puesto el foco en que la "urgencia" para la aprobación de esta norma "destapa la falta de acción" del Ejecutivo autonómico en esta materia durante 11 años.

"Castilla-La Mancha no está para parches. Necesita una cirugía legislativa que facilite más vivienda, suelo disponible y reducir burocracia. Esta ley no simplifica el urbanismo de la región, sino que lo hace más incierto y difícil de aplicar", ha afirmado.

Por último, ha defendido la 'prioridad nacional' en las adjudicaciones de viviendas de protección pública y en ayudas al alquiler, la liberación de suelo público para reducir los costes de edificación y el precio final de compra o arrendamiento.

Y también incentivos y deducciones fiscales para jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda o de una vivienda en el mundo rural, además del endurecimiento de las medidas frente a la ocupación ilegal.