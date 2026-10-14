Nacho Redondo (PP): "O Padilla acusa a Page de favorecer a fondos buitre o miente sobre nuestra enmienda"

La futura Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha ha provocado un nuevo choque político en la región. La Comisión de Fomento celebrada este miércoles en las Cortes autonómicas ha aprobado las 13 enmiendas presentadas por el PSOE al texto legal y ha rechazado las 58 del PP y las 50 de Vox, dejando el dictamen de la norma listo para su debate en el pleno.

Tras esta votación, la portavoz del Ejecutivo autonómico, la socialista Esther Padilla, ha acusado al PP de plantear en sus enmiendas "menos impuestos para los fondos buitre, menos protección para las personas vulnerables y más trabas para quienes quieren construir una vivienda", al considerar que sus propuestas benefician a grandes inversores en plena crisis habitacional.

En respuesta, el diputado regional y portavoz de Fomento del PP, Nacho Redondo, ha acusado a Padilla de "fabricar deliberadamente" el "bulo" de los fondos buitre. El dirigente popular ha explicado que su partido únicamente propone rebajar del 5 % al 3 % un tipo fiscal ya existente para las empresas inmobiliarias, sin cambiar ninguna otra regla del juego.

"Rotundamente falso"

"Todo eso es rotundamente falso. El Partido Popular no modifica quién puede acogerse al tipo reducido, no amplía la relación de beneficiarios, no elimina ningún requisito, no suprime ningún control y no incorpora una sola referencia a fondos buitre. Solo propone que el tipo pase del 5 al 3 %. No hay más", ha asegurado Redondo.

Para desmontar las acusaciones, Redondo ha recordado que el tipo impositivo del que hablan está recogido en la Ley 8/2013 de Medidas Tributarias, cuya redacción actual fue aprobada precisamente por el Gobierno de Emiliano García-Page en 2022.

Esta normativa exige requisitos estrictos: la empresa debe dedicarse a la construcción, promoción o compraventa, la operación debe formalizarse en documento público y la vivienda debe venderse en un plazo máximo de tres años.

Si se incumplen estas condiciones, se exige la regularización tributaria y el pago de intereses de demora. El PP insiste en que su enmienda no altera nada de esto, salvo el porcentaje a pagar.

Rebaja fiscal

Por ello, Redondo ha lanzado un mensaje directo a la portavoz socialista: "O Padilla está acusando al Gobierno de Page de haber aprobado una ventaja para fondos buitre o está mintiendo sobre la enmienda del Partido Popular. Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser verdad".

El PP defiende que esta rebaja fiscal busca facilitar la adquisición, rehabilitación y venta de viviendas para aumentar la oferta, frente a la estrategia de intervención de la Junta.

"Frente a quienes creen que la solución consiste en aumentar la presión fiscal y demonizar a todo el sector, el PP propone reducir costes, incentivar la actividad y favorecer que haya más inmuebles disponibles para las familias", ha señalado.

El caso de Montse Mínguez

Finalmente, el enfrentamiento ha subido de tono cuando Redondo ha acusado a los socialistas de aplicar una doble moral al criticar a los inversores inmobiliarios. Para ilustrarlo, ha sacado a colación las informaciones publicadas sobre la actividad empresarial de la pareja de Montse Mínguez, portavoz federal del PSOE.

"Aquí el único fondo buitre es el del novio de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez", ha afirmado Redondo.

El parlamentario popular reprocha al PSOE que tache a las empresas de "fondos buitre" cuando le sirve para atacar al PP, pero justifique este tipo de negocios como actividad familiar cuando están vinculados a dirigentes de su propio partido, pese a operar bajo regulaciones como la del Gobierno de Page.

"Ahí está la verdadera hipocresía socialista", ha concluido el diputado.