Castilla-La Mancha reforzará las ayudas a la dependencia en 2027: 9,8 millones para atender a 8.300 personas

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha da luz verde a una convocatoria de ayudas por valor de 9,8 millones de euros. La suma servirá para financiar dos programas de atención y prevención de la dependencia, correspondientes al año 2027, y que prevén llegar a unas 8.300 personas.

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha explicado que el importe total de ayudas se dividirá en dos líneas. Asimismo, ha detallado que estas han incrementado en 1,5 millones la partida de 2026 y que permitirán ampliar la oferta de más de mil plazas adicionales.

En esta línea, ha desglosado lo que percibe cada uno. El servicio ‘Sepap-MejoraT’, un programa de promoción de la autonomía personal que ofrece la Junta de Comunidades de forma gratuita para las personas en situación de dependencia en grado I y II, recibirá el 93 % del total y espera llegar a 6.400 personas en 2027.

'Sepap-MejoraT' ofrece a los usuarios servicios como fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y orientación de hábitos de vida saludable, entre otros, con los que se busca mantener o recuperar las capacidades físicas, cognitivas y emocionales.

Por otro lado, la segunda vía irá destinada a financiar programas de prevención de dependencia, cuyos beneficiarios son personas mayores o con enfermedades neurodegenerativas, y que espera llegar a 1.900 personas.

"Anticiparse a la dependencia es tan importante como atenderla", ha indicado. Según la portavoz, estos programas buscan "mantener y mejorar la calidad de vida" de aquellos que se vean beneficiados por las mismas, además de prevenir el agravamiento de su situación.

Durante su intervención en rueda de prensa ha indicado que podrán beneficiarse de estas ayudas tanto entidades locales como entidades privadas de iniciativa social, de quienes ha valorado que "desempeñan un papel fundamental en la atención y acompañamiento de las personas dependientes".

Además, ha explicado que esta convocatoria permitirá dar continuidad a todos los proyectos financiados en 2026, incluidos los que han comenzado a lo largo de este año y que en 2027 podrán funcionar desde el inicio del ejercicio: "Así, las entidades podrán planificar su trabajo y las personas usuarias y sus familias tendrán la tranquilidad de contar con este servicio un año más".