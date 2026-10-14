Castilla-La Mancha busca su pueblo más bonito y estos son los 15 candidatos seleccionados: así puedes votar

Castilla-La Mancha vuelve a buscar su pueblo más bonito. El ya emblemático concurso de Castilla-La Mancha Media (CMM) presentado por Mariló Leal regresa a la televisión pública regional el próximo miércoles 21 de octubre.

El certamen que pretende acercar la riqueza cultural, patrimonial, natural y humana de los municipios castellanomanchegos celebra su décimo aniversario. Tras una primera fase de votación popular, un total de 15 municipios (tres por cada una de las cinco provincias) compiten por hacerse con el título del "Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha".

A lo largo de las próximas semanas, Mariló Leal y su equipo recorrerán las 15 localidades aspirantes para conocer de primera mano sus costumbres, paisajes naturales y su propia población.

La lista completa de aspirantes es la siguiente:

Provincia de Albacete : Ossa de Montiel, Pétrola y Villa de Ves.

: Ossa de Montiel, Pétrola y Villa de Ves. Provincia de Ciudad Real : Ruidera, Argamasilla de Calatrava y Terrinches.

: Ruidera, Argamasilla de Calatrava y Terrinches. Provincia de Cuenca : Buenache de Alarcón, Vega del Codorno y Santa María del Val.

: Buenache de Alarcón, Vega del Codorno y Santa María del Val. Provincia de Guadalajara : Escamilla, Moratilla de los Meleros y Ablanque.

: Escamilla, Moratilla de los Meleros y Ablanque. Provincia de Toledo: Los Navalmorales, Navahermosa y Numancia de la Sagra.

Mariló Leal conducirá una nueva edición de 'El Pueblo Más Bonito de CLM'. CMMedia

Cómo votar y cuál es el premio

La elección del municipio más bonito de Castilla-La Mancha se realizará mediante votación popular a través de la página web oficial de CMMedia. El pueblo que resulte vencedor no solo obtendrá el título, sino que se convertirá en la sede de las campanadas de fin de año de la televisión pública regional.

El vencedor de esta edición tomará el testigo de Huélamo (Cuenca) que se alzó con la victoria en la última edición. Desde su puesta en marcha en el 2016, diez localidades han logrado coronarse como las más bellas de la región: