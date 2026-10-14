Activistas, voluntarios y un alcalde integran el equipo de Maite Pérez, candidata de Podemos a presidir Castilla-La Mancha

Maite Pérez, candidata de Podemos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto a parte de su candidatura y al coordinador regional, José Luis Gascón. E.E. CLM

Ya es oficial. La concejala en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca) Maite Pérez será la candidata de Podemos a presidir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas que se celebrarán el 23 de mayo.

Así lo ha confirmado el propio partido después de que se publicaran los resultados de las primarias que la formación ha mantenido abiertas entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre, y en las que ha obtenido un apoyo del 86,36 %.

Pérez encabeza una candidatura que según apunta Podemos Castilla-La Mancha, "por primera vez es unitaria" y en la que se incluyen un alcalde, así como varios activistas, voluntarios y numerosos rostros jóvenes.

En un comunicado, la recién candidata subraya que se trata de "perfiles muy variados" como el de Mario Gallego, alcalde de Albendiego (Guadalajara); la activista talaverana por los derechos LGTBIQA+ Angela Zarzoso; el integrante de la PAH en Albacete y activista por el derecho a la vivienda Constance Martí o los activistas por el medio ambiente y los derechos de los animales, Bernd Uwe y Maria Luisa Ruiz.

En la lista también figuran Diego Ruiz Figueroa, actual secretario de Agricultura, Ganadería y Producción Sostenible de Podemos Castilla-La Mancha y la antigua coordinadora adjunta, Teresa Zamora Navarro, así como activistas y voluntarios a favor de las luchas por Palestina y el Sáhara como el exconcejal de Pioz (Guadalajara), Luis Muñoz, y personas jóvenes como el responsable de Vivienda y Secretario de Organización Marcos Isabel -natural de Los Yébenes (Toledo)- la secretaria de Feminismos, María Isabel Ruiz; la profesora Olga Díaz Cano o Victor García-Escribano, de Rebeldía CLM.

Defensa de lo público

Maite Pérez ha reivindicado que "junto a las personas que me acompañan formamos un equipo comprometido, al servicio de una política abierta, capaz de escuchar los problemas concretos de la gente y transformarlos en propuestas y soluciones reales para nuestra región".

En este sentido ha valorado que sean "personas de a pie que ponen en el centro la defensa de lo público y el cuidado de nuestra tierra, la apuesta por una vivienda accesible, empleos y salarios dignos, así como unos servicios públicos que garanticen derechos básicos y una protección real de nuestro agua y de nuestros pueblos frente a modelos que anteponen el beneficio privado al bienestar colectivo”.

"Durante estos años por mi experiencia como concejala en Mota del Cuervo he sentido la fuerza y el respaldo de la gente cuando se demuestra que se puede hacer política de una forma cercana, útil y pensada para la mayoría", ha sentenciado.

Maite Pérez tomará el relevo de José Luis Gascón, actual coordinador regional que renunció a volver a presentarse por un puesto en las Cortes regionales para centrarse en su regreso a la actividad docente en la universidad una vez presentada su tesis doctoral.