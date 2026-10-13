El PP moviliza a sus militantes en Toledo para llevar a Feijóo a la Moncloa: "El 29-N no se la juega el partido, sino España"

La portavoz del PP en el Congreso y portavoz de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, Ester Muñoz, ha pedido a los concejales y alcaldes del partido en la provincia de Toledo que afronten la campaña como si fuera para las elecciones municipales.

"Esto no se lo juega el PP, sino España. El PP fue creado para estas elecciones, por lo que tenemos una responsabilidad histórica con el país. España nunca ha estado peor", ha afirmado durante un acto celebrado en la sede del partido en Toledo junto militantes de la provincia.

Muñoz ha asegurado que el gran problema que tiene España se debe a que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sobrepasado todos los límites, con mentiras, corrupción y abandonando a todos los españoles".

Entre otros argumentos, ha expuesto la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha aludido a los casos judiciales del entorno de la familia del presidente.

"La gente tiene mucha rabia y muchas ganas, pero no con rabia, sino a una alternativa. El PP lleva tres años preparándose para este momento, no para estar en el Gobierno, sino para España", ha afirmado.

Por ello, ha defendido la idea expresada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de hacer sacrificios para mejorar la situación del país y se ha preguntado "cómo cree el PSOE que la gente aprueba unas oposiciones o que Rafa Nadal o La Roja han ganado.

"Estamos ante un bonito y esperanzador reto. Pero también tenemos una gran responsabilidad. España nos espera, por lo que tenemos que trabajar para que el partido logre el mejor resultado posible para tener las manos libres para hacer todo lo que tengamos que hacer", ha explicado.

Agudo carga contra el PSOE regional

Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado que los líderes del PSOE de Castilla-La Mancha "van a votar a Sánchez por mucho que salgan dando titulares de lo malo que es Sánchez".

Y ha asegurado que llevan así ya "ocho años", votando sí en el Congreso a "todas las tropelías" de Pedro Sánchez.

"El PP de Castilla-La Mancha está listo para dar la batalla. El 29 de noviembre se pondrá fin a una de las peores épocas y al peor gobierno de la democracia", ha asegurado.

"Campaña con ilusión"

Por último, el presidente del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha animado a todos los militantes a afrontar la campaña "como si fuera la última o la primera, con esa ilusión", ya que las próximas elecciones "son las más importantes".

Velázquez ha defendido que España necesita "un Gobierno fuerte, sólido, responsable que tenga experiencia de gestión y capacidad para solucionar los problemas, presidido por Alberto Núñez Feijóo".

Además, ha calificado al Gobierno de Sánchez como "el peor que ha habido en democracia" y ha denunciado todos sus "escándalos de corrupción".

Por otro lado, ha criticado el trato del Ejecutivo socialista a Toledo y su provincia y ha señalado a la falta de respuesta a las alegaciones del Ayuntamiento sobre el trazado del AVE, la situación del cuartel de la Guardia Civil o la paralización de infraestructuras como el tercer carril o el puente de la A-40.

"Las elecciones se ganan voto a voto. Tenemos que hacer esta campaña con más ilusión, ganas y fuerza que nunca. Es vuestra hora. Es nuestra hora. Es hora del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo", ha sentenciado.