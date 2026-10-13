El Gobierno reforzará la planta judicial de Castilla-La Mancha con 21 nuevas plazas de jueces y cuatro de fiscales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos que conllevarán la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en España en 2027. En Castilla-La Mancha se crearán 21 plazas de jueces y cuatro de fiscales.

Según ha informado el Gobierno, la planta judicial de Castilla-La Mancha crecerá un 8,9 %, que se sumará al 21,1 % de incremento durante 2025 y 2026, años en los que se han creado un total de 45 plazas.

De las 21 nuevas plazas, 16 son para Tribunales de Instancia de localidades como Guadalajara, Ciudad Real, Albacete o Toledo.

Además, tres serán para audiencias provinciales y dos serán de adscripción territorial, que podrán ser asignadas por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente para cubrir distintas necesidades.

Por otro lado, la creación de cuatro nuevas plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en la comunidad del 3,7 %, pasando de 108 a 112 miembros.

Petición del TSJCM

La creación de estas 21 plazas responde a la petición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Pilar Astray. Tal y como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el pasado 21 de septiembre aseguró que restaban 21 plazas de jueces y magistrados por completar.

Además, apuntaba a una especial urgencia en las audiencias provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara.

500 plazas en España

De las 500 nuevas plazas de jueces en toda España, 172 son para reforzar la jurisdicción civil, 109 para la social y 69 para la penal.

Además, 87 plazas se destinarán a órganos mixtos como audiencias provinciales y tribunales de instancia, mientras otras 42 son plazas de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Por otro lado, 11 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer y seis son para reforzar las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.

Como novedad, ocho serán para nuevas presidencias liberadas de tribunales de instancia. Y se crearán cuatro plazas en la Audiencia Nacional.

Por último, se han anunciado un total de 200 nuevas plazas de fiscales que se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como la carga de trabajo, la litigiosidad o la población.

Ahora, el Ministerio la trasladará al Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, comunidades autónomas con la competencia transferida y tribunales superiores de Justicia para escuchar sus propuestas y aportaciones.