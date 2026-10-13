Castilla-La Mancha suma 39 muertos por accidente laboral entre enero y agosto, 15 más que en 2025

Un total de 39 personas han muerto en Castilla-La Mancha entre los meses de enero y agosto de 2026 a consecuencia de accidentes laborales. Esta cifra supone 15 muertes más, un 38,46 %, que en el mismo periodo de 2025.

Así lo refleja la Estadística de Accidentes de Trabajo publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que también recoge un leve descenso del total de accidentes laborales registrados en la región en el mismo periodo, 17.333 en 2026 por 17.656 en el año anterior.

Por provincias, las cifras de la siniestralidad mortal en los ocho primeros meses del año las encabezan Ciudad Real y Cuenca con 11 fallecidos cada una, seguidas de Toledo con 8, y Albacete y Guadalajara con 4 cada una.

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla-La Mancha, han expresado su preocupación sobre unas estadísticas que arrojan una media de cinco fallecidos por mes y han exigido una "respuesta contundente" por parte de las administraciones.

La coordinadora de Salud Laboral de UGT, Irene Ortega, ha lamentado que se trate de una cuestión "evitable" y por ello "inaceptable y asumible".

Adecuación de la normativa

"Tenemos que actuar de manera contundente frente a la siniestralidad laboral y exigir una adecuación normativa a los riesgos del siglo XXI, hay que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, realizar evaluaciones de riesgos efectivas y reales y obligar a las empresas a que cumplan con la normativa y protejan a sus trabajadores y trabajadoras para conseguir una reducción significativa de la siniestralidad", ha señalado.

Del mismo modo, ha apostado por "seguir trabajando para crear cultura preventiva en las personas trabajadoras", actuación en la que considera "fundamental" la implantación del delegado territorial de prevención "para que pueda dar servicio a las pequeñas empresas, que además, son las que más prevalecen en nuestra región".

La coordinadora de riesgos laborales de UGT también ha incidido en la necesidad de dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo para aumentar el número de visitas a los centros de trabajo sin necesidad de que exista una denuncia previa por parte de las personas trabajadoras amén de recalcar la importancia de que las empresas inviertan en prevención y en formación para sus trabajadores y trabajadoras