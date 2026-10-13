La Aemet anuncia máximas casi 30 grados y una posible dana en Castilla-La Mancha: consulta toda la previsión

Castilla-La Mancha afronta varios días de temperaturas más altas de lo habitual para octubre antes de un cambio brusco de tiempo previsto para el fin de semana, cuando la llegada de una Dana acompañada de aire frío provocará un considerable descenso térmico.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que durante los próximos días los termómetros se sitúen entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para estas fechas.

En la región, este martes las máximas alcanzarán los 30 grados en Toledo y se situarán en torno a los 28 grados en las otras capitales de provincia. El episodio de temperaturas elevadas se prolongará durante buena parte de la semana, con cielos poco nubosos y precipitaciones escasas en la región.

Sin embargo, la situación comenzará a cambiar a medida que avance la semana y, especialmente, durante el fin de semana, cuando está previsto un importante descenso de las temperaturas.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que España afrontará estos días un ambiente excepcionalmente cálido para la época, con temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a las habituales en amplias zonas.

Hasta 30 grados

Este martes, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 28 grados en Albacete, los 13 y 28 en Ciudad Real, los 10 y 28 en Cuenca, los 14 y 28 en Guadalajara y los 14 y 30 grados en Toledo, según la predicción meteorológica.

Los cielos permanecerán, en general, poco nubosos, aunque podrán aparecer algunas nubes altas. La estabilidad será la nota dominante en Castilla-La Mancha, dentro de un escenario de temperaturas claramente elevadas para mediados de octubre.

El ambiente estable continuará durante el miércoles en Castilla-La Mancha, sin grandes cambios en las temperaturas. La región seguirá con valores elevados para estas fechas y con pocas probabilidades de precipitaciones.

La situación se mantendrá también durante el jueves y el viernes. Aunque las temperaturas comenzarán a descender en algunas zonas del norte peninsular, Castilla-La Mancha continuará bajo la influencia de un ambiente cálido para mediados de octubre.

Las precipitaciones tampoco serán las protagonistas durante estas jornadas en la comunidad autónoma. La previsión apunta a un tiempo predominantemente estable antes de que el cambio de masas de aire previsto para el fin de semana modifique de forma importante las condiciones meteorológicas.

El calor continúa

El cambio llegará durante el fin de semana. La Aemet prevé la probable llegada de una Dana acompañada de aire frío procedente de latitudes altas. Después de varios días con máximas cercanas a los 30 grados en algunos puntos de la región, los termómetros experimentarán una bajada notable y el ambiente pasará a ser mucho más propio del otoño.

La entrada de aire frío también favorecerá un aumento de la inestabilidad. Por el momento, la AEMET sitúa el mayor riesgo de chubascos intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares, especialmente a partir del domingo, por lo que todavía habrá que esperar a próximas actualizaciones para conocer con mayor precisión cómo afectará la situación a Castilla-La Mancha.

En la región, la previsión para Toledo ya apunta a un aumento de la nubosidad durante el fin de semana y contempla posibilidad de lluvia el domingo. El resto de provincias también quedará pendiente de la evolución de la DANA y de la trayectoria que finalmente adopte la masa de aire frío.