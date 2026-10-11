El PSOE alerta de las "graves consecuencias" de los "pactos ocultos" de Núñez con Tellado para ser candidato

El presidente del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha alertado de las "graves consecuencias" que pueden tener para los intereses de la región y su gente los "pactos ocultos" del líder del PP autonómico, Paco Núñez, con la dirección nacional de su formación y con Vox.

Godoy ha mostrado preocupación por este supuesto "acuerdo entre Núñez y el dirigente nacional del PP, Miguel Tellado, que tiene como objetivo que no haya congreso en Castilla-La Mancha y el señor Paco Núñez sea candidato".

"No lo quieren ni los suyos, pero así evitarían someterse al criterio de sus afiliados", ha explicado.

Para el socialista, la consecuencia de este pacto para asegurar su candidatura supone "mermar los derechos de los castellanomanchegos", llevándose por delante el acuerdo previo que había y que "el PP rompió" sobre el nuevo Estatuto de Autonomía.

Asimismo, ha detallado que todo esto implica que reivindicaciones vitales como "los derechos del agua que se iban a consolidar dentro del Estatuto no se consoliden". Y se pierden "herramientas fundamentales para generar actividad y empleo como el Consejo de Diálogo Social con empresarios y sindicatos en la región".

Pactos con Vox

Por otro lado, Godoy ha apuntado al posible pacto del PP con Vox, alertando de que "ya se han llevado por delante derechos consolidados en otras comunidades autónomas".

"Estos pactos amenazan a los avances logrados en los últimos años, medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o las revalorizaciones de las pensiones. Se están viendo claramente las intenciones de Vox, hablando de una privatización del sistema público de pensiones", ha afirmado.

Por ello, el socialista ha asegurado que "eso es lo que nos vamos a jugar en estas elecciones, que son sumamente importantes".

"Todos tenemos que trabajar, fundamentalmente para consolidar los derechos sociales que muchas generaciones han luchado para tener dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestra vida social", ha sentenciado.