Globalcaja abre el plazo para elegir al 'Autónomo Fuera de Serie' de Castilla-La Mancha: fechas y requisitos

La entidad financiera líder en Castilla-La Mancha, Globalcaja, ha anunciado este jueves la apertura del plazo de inscripción para participar en el Premio ‘Autónomos Fuera de Serie’, un reconocimiento a los autónomos de la región por "hacer crecer sus negocios al mismo tiempo que contribuyen al progreso de su entorno".

Esta iniciativa nace del trabajo desarrollado conjuntamente por 12 entidades del Grupo Caja Rural, con el objetivo de reconocer públicamente el papel de los autónomos en el desarrollo económico y social en la región.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 15 de noviembre. Aquellos interesados en presentar sus candidaturas deberán tener su domicilio social y fiscal en España, desarrollar de forma continuada su actividad en Castilla-La Mancha desde hace más de dos años, contar con una facturación superior a 50.000 euros y acreditar, a través de su proyecto profesional, una contribución al desarrollo económico y social del territorio.

Reconocimiento al Esfuerzo, Huella y Futuro

Desde Globalcaja detallan que el jurado del Premio valorará las candidaturas atendiendo a tres apartados: Esfuerzo, Huella y Futuro.

Esfuerzo. Aquí se tendrá en cuenta la trayectoria profesional de cada candidatura, así como su capacidad de superación y adaptación, la constancia demostrada a lo largo de los años y la apuesta por el aprendizaje continuo.

Huella. En este vértice se permitirá valorar el impacto positivo que la actividad genera en su entorno, ya sea mediante la creación de empleo, el arraigo, la sostenibilidad, la conservación o reinvención de oficios, la capacidad para inspirar a otras personas o la adaptación del negocio a las necesidades del territorio.

Futuro. En este ámbito se analizará el potencial de crecimiento del proyecto, su capacidad de innovación y adaptación a nuevos retos y sus perspectivas para continuar generando actividad, oportunidades e impacto positivo.

De Castilla-La Mancha a la final nacional

Respecto al proceso de selección, se contará con una primera fase territorial en la que un jurado, formado por profesionales de la propia entidad, elegirá la candidatura ganadora de Globalcaja, que se dará a conocer antes del 2 de abril de 2027.

El premio local consistirá en 1.000 euros para el ganador y 500 euros para el semifinalista.

La persona seleccionada se convertirá en representante de Globalcaja en la Final Nacional de 'Autónomos Fuera de Serie', donde competirá con los ganadores elegidos por las otras 11 entidades participantes, Caja Rural Central (CRC), Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural Granada, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caixa Popular, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Jaén.

De esta fase final saldrá elegido el primer 'Autónomo Fuera de Serie', que recibirá un premio de 9.000 euros destinado a seguir impulsando su negocio.