Castilla-La Mancha activa el reloj electoral del 29N: así confeccionan los partidos sus listas al Congreso y Senado

El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales. El adelanto de los comicios comunicado este lunes por Pedro Sánchez activa el reloj de las urnas y obliga a los partidos a ponerse manos a la obra para confeccionar sus listas. En el caso de Castilla-La Mancha, los ciudadanos tienen la potestad de elegir a 21 diputados y 20 senadores.

La elección de esta fecha obedece a las determinaciones que refleja la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esta norma refleja que, en el caso de disolución anticipada de las Cortes, los comicios deben celebrarse a partir del 54º día posterior a la convocatoria.

Teniendo en cuenta que este martes se publicará el decreto de disolución tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario del lunes en el que se ha acordado la disolución de las cámaras, el primer domingo posterior al plazo estipulado por la ley es ese 29 de noviembre.

Pero, ¿cómo elige cada partido a sus representantes? En esto, como casi en todo en la política actual, cada partido tiene su procedimiento.

PSOE

En el PSOE, se sigue un proceso ascendente que parte de las bases, va configurando las listas según escala y culmina con la ratificación de las papeletas por parte de la Dirección Nacional de Ferraz.

El primer escalón corresponde a las asambleas locales. Aquí la militancia de cada agrupación vota los nombres de sus candidatos tanto al Congreso como al Senado sin orden de preferencia entre los nombres. Esos resultados llegan a la dirección provincial que es la encargada de ordenar la lista de candidatos teniendo en cuenta los equilibrios políticos y territoriales de cada circunscripción.

Esa lista, aprobada por el Comité Provincial, es la que llega a la Comisión Federal de Lista, el órgano nacional que se encarga de dar el visto bueno a las candidaturas que llegan desde cada provincia para que posteriormente sea ratificada de manera definitiva por el Comité Federal.

Según reflejan los estatutos, la Comisión Federal de Lista, controlada por el aparato nacional, "puede intervenir en cualquier momento del proceso y sobre cualquier tipo de elección en coordinación con los órganos de dirección del PSOE y de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento y de los Estatutos Federales".

Precisamente, una intervención de este tipo en la provincia de Toledo tensó la cuerda entre la dirección federal y el PSOE de Castilla-La Mancha en 2023. En el proceso para confeccionar aquellas listas, la Dirección Provincial toledana había aprobado una candidatura encabezada por el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, con Esther Padilla como número dos. Sin embargo, cuando la lista llegó a Ferraz, se impuso la presencia de la actual ministra de Educación, Milagros Tolón -que acaba de perder la Alcaldía de Toledo- como cabeza de lista.

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha, Page y los suyos no cedieron a esta exigencia, al entender que ya habían hecho lo propio en Ciudad Real para hacer hueco en el primer lugar a Isabel Rodríguez, quien había sido ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo en la legislatura que acababa de terminar.

Tras una tensa negociación, las dos partes llegaron al acuerdo de que Tolón se incorporase como número 2 de la candidatura por detrás de Gutiérrez. Por su parte, Esther Padilla, que se quedó sin escaño tras las elecciones al caer al tercer puesto, encontró acomodo como consejera portavoz del Gobierno autonómico de Page.

Más allá del ruido generado, la andadura de Milagros Tolón como diputada apenas duró unos cuantos meses dado que Pedro Sánchez la iba a designar delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha en diciembre de ese mismo año.

PP

En el PP, la elección de los candidatos a diputados y senadores se centra en el Comité Electoral, órgano nacional presidido por el gallego Diego Calvo y que se encarga de la confección de las candidaturas.

En este caso, todo el proceso se lleva en Génova, que se encarga de confeccionar las candidaturas en "consonancia" con las direcciones regionales, según ha explicado fuentes del PP CLM a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En 2023, cuando se conocieron los nombres de los elegidos para engrosar las listas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, desde el PP regional subrayaban que bajo esta mecánica se habían confeccionado unas candidaturas con "unidad" y presumían de un sistema que permitía elegir a las "personas que mejor pueden servir a los ciudadanos de sus respectivas circunscripciones, a diferencia de lo que han hecho otras formaciones políticas cuyas listas han estado marcadas por las diferencias, los vetos y las cuotas", en clara alusión a lo ocurrido en el PSOE de Toledo.

Resto de partidos

En Vox, la otra fuerza política que obtuvo representación parlamentaria en Castilla-La Mancha en las elecciones generales de 2023, la elección se centraliza en la dirección nacional. Al tratarse de un partido que reniega abiertamente del estado de las autonomías, tanto esta como otras decisiones orgánicas de calado se centralizan en el núcleo duro más próximo a Santiago Abascal.

En cuanto a los partidos de más a la izquierda, sus procesos internos en Castilla-La Mancha están ahora mismo en compás de espera pendientes de la presentación de este 'Frente Amplio' que vendría a sustituir a Sumar y de si Podemos se suma a él o no.

Resultados en 2023

En las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023, en Castilla-La Mancha en PP se alzó vencedor en las dos cámaras. En el Congreso, obtuvo 10 diputados -Carmen Navarro y Antonio Martínez por Albacete, Carmen Fúnez y Enrique Belda en Ciudad Real, Beatriz Jiménez y Daniel Pérez en Cuenca, Antonio Román en Guadalajara y José Manuel Velasco, Pilar Alía y Agustín Conde en Toledo-.

Por su parte, el PSOE logró 8 representantes -Emilio Sáez e Isabel Belén Iniesta por Albacete, Isabel Rodríguez y Gonzalo Redondo por Ciudad Real, Luis Carlos Sahuquillo por Cuenca, Alberto Rojo por Guadalajara y Sergio Gutiérrez y Milagros Tolón por Toledo- mientras que Vox cosechó tres diputados -Ricardo Chamorro en Ciudad Real, Ángel López Maraver en Guadalajara y Manuel Mariscal en Toledo-.

En lo que respecta al Senado, de los 20 senadores que se elegían en las urnas, 15 fueron del PP -Valentín Bueno, Miriam García y Pilar Rojo en Albacete; Rosa Romero, Leopoldo Sierra y Raúl Valero en Ciudad Real; Benjamín Prieto, María Jesús Bonilla y Alejo Miranda en Cuenca; Lucas Castillo, María Patricio y María Montserrat Rivas de la Torre en Guadalajara; y Vicente Tirado, Israel Roberto Pérez y Carmen Riolobos- por 5 del PSOE: Amparo Torres en Albacete, Julián Nieva en Ciudad Real, Carmen Torralba en Cuenca, Araceli Martínez en Guadalajara y José Manuel Tofiño en Toledo.

A estos 20 senadores por elección directa hay que sumar los tres de los que goza Castilla-La Mancha por elección autonómica, uno por mandato constitucional y otro por cada millón de habitantes censados. En este caso, los dos partidos más votados llegaron al acuerdo de que dos sillones fueran para los socialistas Juan Ramón Amores y Pilar Zamora, y uno para el 'popular' Miguel Ángel de la Rosa.