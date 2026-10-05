La talaverana Carmen Riolobos, histórica del PP de Castilla-La Mancha, anuncia su retirada tras 31 años en política

Carmen Riolobos, histórica del PP de Castilla-La Mancha, ha anunciado este lunes su decisión de poner punto final a 31 años de trayectoria en la política institucional.

La senadora talaverana ha avanzado su retirada de los cargos públicos solo unas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya convocado elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre y haya disuelto las Cortes.

"Hoy termino una etapa extraordinaria. Tras 48 años trabajando cierro mi etapa en la política institucional", ha comunicado Riolobos en un mensaje en el que ha querido hacer balance de su trayectoria y agradecer la confianza recibida durante casi cinco décadas.

La senadora del PP por la provincia de Toledo ha dado las gracias a sus votantes, a los dirigentes que confiaron en ella y le dieron "la oportunidad y el honor de servir desde las instituciones", a sus compañeros y también a los medios de comunicación por su "apoyo inestimable al servicio de la verdad".

"Me llevo mucho: personas, experiencias, afecto y recuerdos para toda una vida", ha señalado. Y ha resumido su despedida con una frase: "Los cargos terminan. La gratitud permanece".

"Gracias por haberme permitido servir a Talavera de la Reina, a Toledo, a Castilla-La Mancha y a España", ha escrito en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

31 años de trayectoria política

La retirada de Riolobos pone fin a una extensa carrera desarrollada en los ámbitos local, autonómico y nacional. Ha sido concejala y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Talavera de la Reina —donde fue candidata a la Alcaldía en 2003—, diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, diputada en el Congreso durante las legislaturas XIII y XIV y senadora en varias legislaturas.

En la actualidad era senadora electa por la provincia de Toledo y portavoz de Consumo en la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, además de vocal en las comisiones de Agricultura, Sanidad y Trabajo.

Licenciada en Ciencias Biológicas, diplomada en Sanidad y en Defensa Nacional y funcionaria de carrera de la Administración Civil del Estado en la especialidad de Sanidad Ambiental, antes de su dedicación política desarrolló también actividad docente e investigadora.

Fue jefa de Servicio de Sanidad Ambiental e Higiene de los Alimentos y cofundadora y presidenta de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental.

De Cáceres a Talavera

Nacida en El Torno (Cáceres) el 14 de marzo de 1953 y residente en Talavera de la Reina desde hace décadas, Riolobos ha construido buena parte de su trayectoria política vinculada a Castilla-La Mancha y, especialmente, a la ciudad de la cerámica.

Su despedida de la política institucional, sin embargo, no supone un adiós total. Riolobos asegura que seguirá trabajando para que España tenga, a su juicio, "el gobierno que necesita".

"Seguiré trabajando para que España tenga el gobierno que necesita, un gobierno de responsabilidad, grandeza y entrega a sus ciudadanos", afirma en su mensaje. Y concluye: "El gobierno por el que he luchado estos años y que espero ver muy pronto por el bien de mis hijos y de mi país".