La 'popular' Carmen Navarro, la única castellanomanchega en la Diputación Permanente tras el adelanto electoral de Sánchez

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez deja a cinco diputados de Castilla-La Mancha vinculados al Congreso a través de la Diputación Permanente, el órgano que asume determinadas funciones de la Cámara cuando las Cortes son disueltas.

Entre ellos hay una única titular de la región: Carmen Navarro, diputada del PP por Albacete, que seguirá formando parte de este órgano durante el periodo que transcurra hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Junto a ella figuran como suplentes Luis Carlos Sahuquillo, del PSOE por Cuenca; Sergio Gutiérrez, del PSOE por Toledo; Antonio Román, del PP por Guadalajara; y Ricardo Chamorro, de Vox por Ciudad Real.

La Diputación Permanente estará ahora en el centro de la actividad parlamentaria porque, con el Congreso disuelto, puede asumir funciones que normalmente corresponden al Pleno, entre ellas la convalidación o derogación de los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno.

La única titular de la región

Carmen Navarro Lacoba será la única diputada castellanomanchega titular de la Diputación Permanente durante las semanas que transcurran entre la disolución de las Cortes y la constitución del nuevo Congreso.

Diputada del PP por Albacete, Navarro es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de dedicarse a la política nacional desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la Administración.

Entre 2012 y 2016 ocupó además el puesto de directora provincial de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, antes de dar el salto a la política nacional.

En enero de 2016 se convirtió en diputada por Albacete y desde entonces ha encadenado cinco legislaturas en el Congreso: XI, XII, XIII, XIV y XV. En la actual legislatura ocupa además un puesto en la Mesa de la Cámara como secretaria cuarta del Congreso.

Su presencia en la Diputación Permanente tampoco es nueva. Navarro forma parte de este órgano desde noviembre de 2023, cuando se constituyó la Permanente de la XV Legislatura.

¿Qué es la Diputación Permanente?

La Diputación Permanente no es un segundo Congreso ni una comisión ordinaria. Es un órgano previsto en el artículo 78 de la Constitución para garantizar que determinadas funciones parlamentarias puedan mantenerse cuando las Cámaras no están reunidas.

En el Congreso está integrada por 69 miembros, incluida la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y diputados designados por los grupos parlamentarios de acuerdo con su representación.

Durante los periodos ordinarios de la legislatura, su función principal es velar por los poderes de la Cámara y solicitar, cuando corresponda, la convocatoria de sesiones extraordinarias. Su papel adquiere mayor relevancia cuando las Cortes son disueltas o expira su mandato.

En ese momento, la Permanente continúa funcionando hasta que se constituyan las nuevas Cortes y asume determinadas facultades que corresponden al Congreso. Entre ellas está la convalidación o derogación de los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno. También puede ejercer las competencias que corresponden al Congreso en relación con los estados de alarma, excepción y sitio.

Por eso, la disolución de las Cortes no supone que toda la actividad parlamentaria desaparezca hasta las elecciones del 29 de noviembre. El Pleno deja de funcionar, pero la Diputación Permanente permanece activa para ejercer las funciones que la Constitución le atribuye.

La aritmética que cambia

La otra razón por la que este órgano cobra especial importancia es su composición. La Diputación Permanente tiene 69 miembros y, por tanto, la mayoría absoluta se sitúa en 35 votos.

Su reparto de escaños es diferente al del Pleno del Congreso. La composición actual permite al Gobierno disponer de una aritmética distinta a la que se encontró el pasado viernes, cuando el Pleno rechazó los dos decretos de vivienda.

En la votación del primero, PP, Vox y Junts votaron en contra. Si aquella misma posición se trasladara a la Diputación Permanente, el bloque favorable alcanzaría los 35 votos necesarios frente a 34 en contra.

La situación no sería idéntica con el segundo decreto, ya que el PNV también votó en contra de ese texto. Por tanto, la aritmética de la Permanente no garantiza por sí sola la aprobación de nuevos decretos: dependerá del contenido de cada norma y de la posición que adopten los grupos en cada votación.

Pero sí introduce una diferencia relevante respecto al Pleno: Junts, que fue determinante para tumbar los decretos de vivienda en la Cámara, solo cuenta con un representante en la Diputación Permanente.

Sánchez puede recuperar los decretos

Con las Cortes disueltas y las elecciones fijadas para el 29 de noviembre, el Gobierno tiene sobre la mesa la posibilidad de utilizar precisamente este órgano para intentar recuperar algunas de las medidas que acaba de perder en el Congreso.

No se trata de un plan confirmado oficialmente, pero sí de una posibilidad que se ha planteado en el entorno del Ejecutivo: aprobar nuevos reales decretos-ley y someterlos a la Diputación Permanente "mes a mes" para su convalidación una vez disuelto el Congreso.

El mecanismo abre así una posibilidad para el Ejecutivo: aprobar un nuevo decreto, apurar su plazo de 30 días y llevarlo posteriormente a votación en la Permanente. Si después aprobara otro real decreto-ley, este tendría a su vez un nuevo plazo de 30 días.

De ahí que se haya planteado la posibilidad de que Sánchez pueda ir aprobando nuevos decretos y llevarlos de forma sucesiva a la Diputación Permanente durante las semanas previas a las elecciones, incluso acercando algunas de las votaciones a la campaña electoral.

El escenario cobra especial relevancia después del rechazo de los dos decretos de vivienda del viernes. Si el Gobierno decide volver a aprobar medidas similares, la Diputación Permanente será el órgano que tendrá que decidir sobre ellas mientras el Congreso permanezca disuelto.

Los otros representantes de la región

La representación de Castilla-La Mancha en este órgano se completa con cuatro diputados que figuran como suplentes.

El socialista Luis Carlos Sahuquillo, diputado por Cuenca, es uno de los parlamentarios con mayor trayectoria de la región. Nacido en 1966, es diplomado universitario en Trabajo Social y funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha sido diputado en siete legislaturas consecutivas y es secretario general del PSOE de Cuenca desde 2018.

Por Toledo aparece Sergio Gutiérrez, nacido en Escalona en 1982. Licenciado en Derecho, fue eurodiputado entre 2010 y 2019 y actualmente es secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha. Es diputado nacional desde la XIII Legislatura y forma parte de la Diputación Permanente como suplente.

El representante del PP por Guadalajara es Antonio Román, médico especialista en Medicina Interna y alcalde de Guadalajara entre 2007 y 2019. Antes y después de su etapa municipal también fue senador y diputado regional. En el Congreso ha ocupado escaño en distintas legislaturas y forma parte de la Permanente como suplente.

Completa la representación regional Ricardo Chamorro, diputado de Vox por Ciudad Real. Licenciado en Derecho y abogado, forma parte del Congreso desde la XIII Legislatura y es suplente de la Diputación Permanente desde noviembre de 2023.