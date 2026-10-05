Page celebra el adelanto de las elecciones, no desvela su futuro político y avisa ante la campaña: "No voy a renunciar a mis ideas"

El castellanomanchego Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez, ha valorado este lunes positivamente el adelanto de las elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno, que ha fijado la cita con las urnas para el próximo 29 de noviembre.

"Creo que siempre es una muy buena noticia que la palabra la tenga la gente", ha afirmado el presidente de Castilla-La Mancha, que llevaba meses reclamando a Sánchez que adelantara los comicios ante el bloqueo parlamentario que, a su juicio, impedía al Gobierno sacar adelante sus compromisos y había convertido a la legislatura, desde su nacimiento, en un "laberinto sin salida".

Page ha celebrado además que las generales no coincidan con las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2027. Era una de sus principales reivindicaciones y el escenario que quería evitar ante el riesgo de que la tensión de la política nacional condicionara la valoración que los ciudadanos hagan de sus gobiernos autonómicos y locales.

"Los ciudadanos tienen que valorar en cada momento lo que se está decidiendo", ha señalado Page desde Guadalajara, que considera que una situación de bloqueo político como la que atraviesa España "solo la podía resolver sinceramente la urna, el voto de la gente".

"Yo confío muchísimo en el voto de la gente. Lo hago como demócrata convencido", ha añadido, para concluir que la decisión de Sánchez de convocar elecciones le parece "correcta".

Duda sobre el resultado

Preguntado por las posibilidades electorales del presidente del Gobierno, Page se ha mostrado mucho más prudente: "No tengo la más mínima idea".

El presidente castellanomanchego ha respondido así al ser preguntado por si Sánchez está en condiciones de obtener un buen resultado el 29-N, aunque ha añadido irónicamente: "Yo creo que, según el CIS, lo tiene garantizado".

La convocatoria llega después de que el Congreso tumbara el pasado viernes los dos decretos de vivienda del Gobierno, una derrota parlamentaria que terminó precipitando el adelanto electoral.

Page no confirma si repetirá

El adelanto de las generales tampoco ha despejado por el momento la gran incógnita que rodea actualmente a Page: si volverá a ser candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha en mayo de 2027. Sería la cuarta vez consecutiva desde 2015, año en el que se puso al frente de la Junta de Comunidades.

Preguntado expresamente por si la convocatoria anticipada de las generales influirá en esa decisión, Page ha insistido en que se trata de una cuestión de carácter personal y ha revelado que "precisamente en estos días" estaba reflexionando sobre ello con su entorno más próximo y su familia.

"La decisión de presentarme o no tiene un carácter más personal", ha explicado. "Estaba ya dilucidando precisamente la situación con mi entorno más directo y con la familia". "No sé si estaré en condiciones de decirlo en poco tiempo, pero estoy en ese proceso", ha avanzado el dirigente castellanomanchego.

Pese a que siempre ha defendido públicamente que no tiene ninguna aspiración de liderar el PSOE o ser presidente del Gobierno, distintas encuestas lo presentan como la alternativa preferida por los españoles en una supuesta sucesión de Sánchez.

Sin renunciar a sus ideas

También se le ha preguntado a Page si participaría en la campaña electoral junto a Pedro Sánchez. Aunque ha dejado la puerta abierta a hacerlo en función de lo que le planteen, ha fijado una condición política: no renunciar a sus propias posiciones.

"Lo que no me van a poder pedir nunca es que renuncie a mis ideas, a mis proyectos, a mis argumentos y a mis postulados", ha afirmado. "Yo no los dejo aparcados porque haya campaña electoral", ha finalizado.