Aviso naranja en Toledo por lluvias y tormentas desde esta tarde: el Meteocam se mantiene activo en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha mantiene activo este lunes el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) ante la continuidad de las lluvias y tormentas, mientras que la provincia de Toledo tendrá avisos de nivel naranja a partir de las 17.00 horas en las comarcas de la Sierra de San Vicente, el Valle del Tajo y los Montes de Toledo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también ha establecido avisos de nivel amarillo para las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara, así como para la comarca de La Mancha, en Toledo, y los Montes del norte y Anchuras, en Ciudad Real.

El METEOCAM, activado el pasado jueves a las 13.00 horas, permanece en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, en la provincia de Albacete, mientras que el resto de Castilla-La Mancha continúa en Fase de Alerta, Situación Operativa 0.

Desde la dirección del plan se ha advertido de que las lluvias asociadas a los fenómenos tormentosos pueden ser localmente intensas incluso en las zonas con avisos amarillos, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones y seguir las indicaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Toledo afronta una jornada de lluvias

El aviso naranja previsto para este lunes afectará a tres comarcas de la provincia de Toledo: Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo. La alerta comenzará a las 17.00 horas, según la previsión de AEMET.

En el resto de la provincia, concretamente en la comarca de La Mancha, el aviso será de nivel amarillo. El Gobierno regional recuerda que este nivel de aviso no excluye que puedan producirse precipitaciones localmente intensas, especialmente al estar asociadas a tormentas.

Ante esta situación, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 mantiene el seguimiento de las incidencias que puedan producirse y permanece en coordinación con los ayuntamientos y los grupos de intervención implicados.

El episodio de lluvias y tormentas que afecta a Castilla-La Mancha desde el pasado jueves ha dejado 546 incidencias hasta las 8.00 horas de este lunes, según los datos facilitados por el Gobierno regional.

La provincia que ha registrado el mayor número de incidentes ha sido Albacete, con 202, contabilizados desde el jueves y hasta la medianoche del domingo. Una de las localidades más afectadas ha sido Madrigueras, donde se produjo una riada durante la tarde-noche del viernes.

En el resto de provincias, Ciudad Real ha registrado 143 incidencias, Toledo 107, Cuenca 63 y Guadalajara 32.

En Madrigueras continúan trabajando medios humanos y materiales para avanzar en las labores de limpieza del municipio después de la riada. También se han visto afectados de manera considerable por las lluvias municipios como Illescas, Manzanares, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Valdepeñas, La Solana, Miguelturra y Quintanar de la Orden.

La dirección del METEOCAM continuará valorando la evolución de las incidencias y sus posibles consecuencias, así como las posibles actualizaciones de las previsiones de AEMET, para adaptar el nivel de respuesta a la situación.

Recomendaciones ante las lluvias

Emergencias 112 recomienda consultar la información oficial sobre el estado del tráfico y las carreteras antes de iniciar cualquier desplazamiento y, en la medida de lo posible, evitar circular durante los episodios de lluvias intensas.

Si resulta necesario desplazarse por carretera, se aconseja reducir la velocidad y no atravesar con el vehículo tramos inundados, cauces o ramblas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar el turismo.

También se recomienda no estacionar junto a ríos, barrancos, ramblas, torrentes o zonas inundables y alejarse de vaguadas, ríos y torrentes ante el riesgo de una crecida súbita.

En caso de que una lluvia intensa sorprenda a una persona en el campo, debe buscar lugares elevados ante la posibilidad de una inundación. En las viviendas, se aconseja retirar los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua y, si comienza a entrar agua en el inmueble, abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la corriente eléctrica.

Las autoridades recomiendan asimismo localizar los puntos más altos de la zona en la que se encuentre la población, por si fuera necesario dirigirse a ellos ante una posible inundación.