Guerra duda de que el Gobierno de Sánchez aprobara una Constitución como la del 78: "Hoy sería imposible hacer eso"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este martes la exposición 'La transición en Castilla-La Mancha: la construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)' en la capital regional. Un recorrido por medio siglo de historia a través del arte donde también ha participado en una charla junto a los ex vicepresidentes del Gobierno Rodolfo Martín Villa y Alfonso Guerra, quien ha dudado de que el Gobierno de Pedro Sánchez fuese capaz de sacar una Constitución como la de 1978.

Durante el acto, la ley de la reforma política ha sido un punto clave. En su intervención, Guerra ha afirmado que "estamos acostumbrados" a que se diga que todo empezó con esta ley. Sin embargo, sostiene que todo empezó cuando el rey Juan Carlos I decidió "que no quería todo el poder que le dio Franco y empezó a hablar con políticos". Ese fue el momento en el que empezó todo: "Ahora nadie quiere decirlo porque mató a un elefante, pero si el rey decide la continuación del franquismo, nada sería así".

El presidente regional también ha considerado que el emérito "tuvo la osadía que había que tener para descolgar el teléfono y llamar a Santiago Carrillo. Un punto de imprudencia que se necesitaba".

De izquierda a derecha, Martín Villa, Guerra y Page. Ángela Pulido Díaz.

A lo largo de la conversación sobre la transición, Martín Villa ha asegurado que "el mayor traidor al franquismo fue el propio Franco". Por su parte, Page ha añadido que el dictador "era tan franquista que no quería que hubiese un segundo Franco".

El presidente castellanomanchego ha recordado que vivió el fallecimiento de Franco como "un chaval que tiene dos días de permiso sin ir a clase". "Luego me di cuenta que había más que celebrar que no ir a clase".

"Desde que me impliqué siempre he tenido la idea de que la Transición, además de ser una época y un momento que se estudia y se admira, es una actitud y un método". El momento de la Transición es, para Page, el termómetro para evaluar la calidad de la democracia: "Mido la salud de nuestro sistema democrático por lo lejos o cerca que está de aquel momento", ha relatado.

Rodolfo Martín Villa durante su intervención. Ángela Pulido Díaz.

Para Page, mientras que los políticos que estuvieron en ese momento de la historia fueron "grandes líderes" que estuvieron "a la altura" en el "momento que les hizo grandes", en la política de hoy "hay mucha gente que no está a la altura de abordar un problema. Ya se ve con problemas de poca monta", ha dicho mientras afirmaba que él "es un elemento crítico siempre".

En el acto, el nombre de Adolfo Suárez y su dimisión han salido a la mesa. Guerra ha desvelado que el ex presidente del Gobierno le confesó que se sentía solo, que su propio partido "le había abandonado", el ejército no confiaba en él y no sabía si el propio rey quería que siguiera así. Además, ha añadido que Suárez sentía que con el PSOE también sentía que la relación no era buena: "Vi la soledad de un corredor de fondo en un hombre completamente solitario, perdido".

La Carta Magna ha sido otro de los puntos clave. Para Guerra, la nuestra es una "Constitución seria" que no necesita cambiar, sino que haya cambios en ella y señala que uno de sus mayores problemas es la falta de cláusulas de intangibilidad en todos los artículos de la constitución: "El problema con Cataluña fue por esa intangibilidad".

Alfonso Guerra durante su intervención. Ángela Pulido Díaz.

Guerra ha destacado que los hombres y mujeres de aquel momento lograron ponerse de acuerdo "redactando una Constitución entre todos". "Fíjense hoy hacer eso. Hoy sería imposible", ha señalado dudando si el PSOE apoyaría en la actualidad la Constitución.

En referencia a la política actual, Martín Villa sostiene que "hoy se prefiere jugar a ser nietos de una Guerra Civil que todos perdimos". Sin embargo, para el exministro del Interior, se debe "preferir ser hijos de la Constitución".

En vísperas de los actos que se celebrarán en honor al 50 aniversario de la Constitución, Page afirma que "hay demasiados decibelios" en la política actual: "Para mí lo triste es que la realidad política de hoy me hace casi imposible imaginar que se celebrase este aniversario".