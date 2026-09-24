Paco Núñez insiste en que bajará los impuestos de forma inmediata en Castilla-La Mancha si llega a la Junta

Paco Núñez ha vuelto a comprometerse este jueves con una bajada de impuestos inmediata y generalizada si el PP asume el Gobierno de Castilla-La Mancha tras las elecciones del 23 de mayo de 2027. El objetivo, ha dicho, es que "las familias tengan más capacidad de consumo y que las empresas y los autónomos tengan más capacidad de inversión".

Aprovechando la visita del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, a una empresa láctea de Alovera, el dirigente autonómico ha reafirmado su intención de "equiparar" la presión fiscal de los castellanomanchegos a la de las comunidades donde ya gobierna su partido.

Con la vista puesta en esa cita con las urnas, Núñez ha garantizado que la bajada de impuestos se va a "implementar" en cuanto asuma la Presidencia de la Junta de Comunidades: "Quiero comprometerme a que, dentro de ocho meses, cuando gobernemos, vamos a implementar esta propuesta en paralelo a lo que va a hacer Feijóo a nivel nacional".

El líder del PP regional ha esgrimido el encarecimiento del coste de la vida como principal argumento para justificar esta hoja de ruta. Según sus cálculos, la inflación se ha incrementado un 49 % en la última década, convirtiendo a Castilla-La Mancha en "uno de los lugares donde llenar la cesta de la compra es más difícil".

Para revertir esta situación, los 'populares' proponen un paquete de medidas que incluye deflactar el tramo autonómico del IRPF, evitando así que las subidas salariales por la inflación engorden la factura fiscal.

A esto se suma la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la rebaja de los tipos en Actos Jurídicos Documentados (AJD) y Transmisiones Patrimoniales (ITP), y la supresión de tasas a la nueva actividad empresarial, ha recordado Núñez desde Alovera.

Se trata de un compendio de medidas que el PP ya ha llevado a las Cortes de Castilla-La Mancha durante esta legislatura y que siempre ha contado con el rechazo de la mayoría parlamentaria socialista, que esgrime que la propuesta 'popular' beneficia mayoritariamente a los más ricos y supondría una rebaja de alrededor de 400 millones de euros los ingresos autonómicos y obligaría, directa o indirectamente, a recortar servicios públicos.

"Por desgracia, hemos recibido el rechazo y el voto en contra del PSOE", ha lamentado Núñez.

Feijóo, centrado en lo nacional

El anuncio económico de Núñez se ha producido en plena ofensiva del PP de Castilla-La Mancha contra el socialista Emiliano García-Page.

El líder regional de los 'populares' ha elevado en las últimas semanas la presión sobre el presidente de la Junta para que convierta en hechos, en el Congreso de los Diputados, sus discrepancias públicas con Pedro Sánchez y utilice los ocho escaños socialistas de la región para condicionar el futuro de la legislatura.

Alberto Núñez Feijóo, como es habitual cada vez que el presidente nacional del PP visita Castilla-La Mancha, ha centrado su discurso en la política nacional y ha evitado entrar a valorar la gestión de Page o dirigir críticas contra el Gobierno autonómico.

Feijóo mantiene una relación cordial con Page, forjada durante los años en los que fue presidente de Galicia, y que se ha mantenido pese al creciente enfrentamiento entre el PP y el PSOE en el escenario nacional.