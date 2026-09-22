Núñez vuelve a proponer una bajada de impuestos en Castilla-La Mancha para paliar unos "precios disparatados"

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado una bajada de impuestos en la región para aliviar la situación de las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.

Durante su visita este martes a las instalaciones de Ogar Hotels, Núñez ha dibujado una comunidad autónoma con "precios disparatados", gasolina inasumible y una fiscalidad "insoportable".

En esta línea, el líder de los populares en la región ha prometido que, "si no hay una bajada de impuestos en los próximos ocho meses", emprenderá, "nada más llegar al Gobierno", la senda fiscal que viene defendiendo en las Cortes de Castilla-La Mancha.

El 'popular' ha destacado el incremento de la subida de precios y su impacto directo en el coste de vida. Así, ha indicado que las familias castellanomanchegas afrontan "el curso escolar más caro de nuestra historia reciente" con el encarecimiento de los materiales, la ropa y el comedor escolar.

Una situación a la que ha sumado el precio de los carburantes y de la cesta de la compra, que, a su juicio, se encuentran en niveles "inalcanzables".

Núñez también se ha acordado de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas, quienes, según él, se ven afectados por esta situación al necesitar afrontar mayores costes para desarrollar su actividad.

Según el dato que ha citado del Ministerio, la inflación en Castilla-La Mancha ha aumentado un 49 %, y ha sentenciado: "Las familias, los autónomos, la pequeña y mediana empresa no pueden seguir soportando unos precios disparatados, una cesta de la compra inalcanzable, un precio de la gasolina que no se puede pagar y una presión fiscal que dificulta llegar a final de mes".

Asimismo, ha aludido a los datos de pobreza y exclusión social que ha citado de la Red de Lucha Europea contra la Pobreza, poniendo el acento en las dificultades que afrontan miles de familias y menores en la región.

Núñez ha exigido al Gobierno de Page que sea "sensible con las familias, con los autónomos, con la pequeña y mediana empresa, con la empresa familiar" y que aproveche los próximos meses para aplicar una rebaja fiscal.

Entre las acciones que ha propuesto se enmarcan la deflactación del tramo autonómico del IRPF, la reducción del IRPF, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la reducción de los impuestos de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales.

Siguiendo la línea y con el objetivo de que el dinero pueda destinarse a inversión, innovación y generación de actividad económica, el 'popular' ha planteado eliminar los impuestos vinculados a la compraventa de suelo industrial y reducir los impuestos y tasas relacionados con la puesta en marcha de nuevas actividades para autónomos y Pymes.

"Lo que yo hoy les comprometo no es novedad", ha señalado Núñez, quien ha puesto como ejemplos a distintas comunidades autónomas que ya han aplicado medidas de reducción fiscal y ha defendido que Castilla-La Mancha debe avanzar también en esa dirección.