La herida de la financiación supura en el PSOE: el Gobierno de Page insiste en que "no recibe órdenes" de Sánchez

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido que el Ejecutivo nacional es "autónomo" a la hora de defender posturas como una propuesta propia de financiación autonómica más allá de que sus integrantes pertenezcan al PSOE y que por lo tanto, "no recibe órdenes" de Pedro Sánchez.

Unas palabras que se producen apenas dos días después de que el presidente del Gobierno asegurara durante su intervención en la Fiesta de la Rosa, junto al president de la Generalitat, Salvador Illa, que los socialistas tienen la "obligación" de votar a favor del modelo de financiación aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que solo contó con el apoyo de Cataluña y Canarias.

A este respecto, Caballero ha subrayado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no recibe órdenes ni obedece a ningún partido político" y que el único objetivo que persigue es defender los intereses de la comunidad autónoma.

"No importa que el Gobierno de España sea del mismo color político, porque a nosotros no nos han elegido para defender al PSOE ni a Pedro Sánchez, sino que nos han elegido para defender los intereses de todos y cada uno de nuestros paisanos", ha subrayado en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta del 'sanedrín' de dos días que el Consejo de Gobierno ha mantenido en Viso del Marqués (Ciudad Real) para preparar el nuevo curso político.

El número tres del Ejecutivo regional ha argumentado que si en alguna ocasión su Gabinete ha considerado que las "decisiones" de Moncloa no han favorecido los intereses de la región, ha sido "muy claro y a veces crítico", incluso valiéndose de "la palabra y los hechos".

Así, ha recordado cómo en materias como el trasvase Tajo-Segura o el reparto de menores migrantes, la Junta ha llegado incluso a presentar "recursos ante la Justicia".

Como piedra angular de esa autonomía, Caballero ha situado al presidente, Emiliano García-Page, de quien ha señalado que es un "líder autónomo con capacidad de decisión propia, que solo atiende a los intereses de Castilla-La Mancha".

"No se debe a ningún otro interés, ni partidario, ni menos a uno de carácter privado, sino solo al interés de Castilla-La Mancha", ha incidido respecto al barón castellanomanchego.

"Podría ser delito"

Caballero también ha aprovechado para dejar claro que esa posición de "autonomía" del Ejecutivo también le impide ordenar a los ocho diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha una ruptura de la disciplina de voto en el caso de que el nuevo modelo de financiación autonómica, orquestado entre PSOE y ERC para favorecer la ordinalidad de Cataluña, llegue al Hemiciclo.

"Quien piense que el Gobierno de Castilla-La Mancha da órdenes o instrucciones a los diputados no solo se equivoca de lo que en realidad ocurre en la práctica, sino que también podría estar instando a cometer un delito", ha advertido.

El vicepresidente segundo ha terminado su intervención reivindicando que Castilla-La Mancha necesita "más aportaciones" del sistema de financiación autonómica tras más de una década con un modelo caducado en el que la región está infrafinanciada.