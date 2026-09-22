Estos son los centros de salud más conflictivos de Castilla-La Mancha: lidera el ranking uno de Toledo capital

Castilla-La Mancha ha registrado un total de 550 incidentes a profesionales del Sescam de enero a agosto de 2026. Según los datos extraídos del último informe del Registro de episodios conflictivos (REC), 321 agresiones se han producido en Atención Primaria de la región.

Más de trescientos episodios de violencia que han hecho saltar las alarmas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que garantice la seguridad de los profesionales sanitarios de los centros de salud dotándolos de personal de vigilancia

El ranking de centros de Atención Primaria más conflictivos lo lidera el centro de salud Toledo 3 de Santa María de Benquerencia con un total de 25 agresiones a los profesionales sanitarios. Este centro de la capital regional, ubicado en este barrio toledano conocido popularmente como el Polígono, es uno de los más tensionados de la ciudad y de los que mayor número de cartillas sanitarias aglutina.

El segundo puesto lo ocupa el Consultorio Local de El Quiñón situado en la localidad toledana de Seseña con 21 conflictos según los datos facilitados por el informe REC. El Consultorio Local de Yuncos se cuela en el top 3 de centros de salud más conflictivos con un registro de 14 actos de violencia hacia el personal sanitario.

A la lista se añaden los centros de salud de Seseña con 10 ataques notificados y Añover de Tajo, también ubicados en la provincia de Toledo.

El centro de salud de Tobarra, ubicado en Albacete, también destaca entre los más conflictivos de la región con 13 incidencias registradas. Por debajo de este se encuentra el centro de salud 5 Los Manantiales en Guadalajara con 8 casos detectados.

Con estos datos, la provincia toledana (con 755.081 y 204 municipios) encabeza una lista en la que, según los datos detallados por el sindicato, las agresiones a profesionales son un fenómeno que lejos de reducirse, se elevan cada año

En este sentido, han especificado que a lo largo de 2025 se registraron un total de 808 incidentes, 112 más respecto a 2024. Unos datos que, según han explicado, se han acrecentado desde la pandemia.

En la comunidad autónoma, la asistencia sanitaria en Atención Primaria se brinda a través de 204 Zonas Básicas de Salud en funcionamiento. En total, la región cuenta con 203 centros de salud y 1.109 consultorios locales.

Petición de CSIF

La responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el Sescam de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, ha lamentado unas cifras a las que califica de “intolerables” y ha alertado sobre el miedo que impera en el personal sanitario: “Muchos compañeros no denuncian por miedo o porque consideran que no sirve para nada”.

Para Gutiérrez, estos datos no reflejan “la terrible realidad” de lo que está sucediendo y detalla que de esos registros, “el 77,7 % de los trabajadores afectados fueron mujeres”.

Desde el sindicato han advertido que todas las categorías y colectivos profesionales están afectados. Así, los datos revelan que los médicos han sido víctimas de 217 incidentes, el personal de enfermería de 98, los auxiliares administrativos de 70 y los auxiliares de enfermería de 44.