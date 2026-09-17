El PSOE de Castilla-La Mancha ve "bochornosos" los audios de Cospedal con Villarejo y exige "valentía" a Núñez

El PSOE de Castilla-La Mancha ha calificado de "bochornosos" los últimos audios que se han conocido entre la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo relacionados con el caso Kitchen y han pedido al actual líder del PP en la región, Paco Núñez, "coherencia y valentía" para criticarlos.

En estos términos se ha referido la portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, al hilo de estos audios que forman parte del último informe remitido por el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional a la Audiencia Nacional.

En ellos, se escucha cómo el excomisario cita a la empresa pública Enresa, encargada de realizar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), como posible medio para facturar "una deuda pendiente".

Según Abengózar, este informe "conecta" con lo que desde su partido llevan defendiendo desde hace tiempo y sitúa a la entonces secretaria general del PP "donde siempre ha estado, a la cabeza o en la máquina de la corrupción de Kitchen".

De ahí que la portavoz socialista haya reconocido sentir "estupor" y haya echado en falta una condena pública del PP y de su líder en la región, Paco Núñez.

"Sería coherente que dijeran algo porque son muy valientes cuando hablan de las conductas dudosas de otros partidos, pero no dicen nada cuando se trata de los suyos, que al menos tengan la mitad de coherencia y de valentía que tiene Page en esta región", ha apuntado.

Abengózar ha insistido en que los socialistas de Castilla-La Mancha siempre critican cualquier conducta en su partido "de dudosa moralidad o legalidad", y ha instado a los ‘populares’ a hacer lo propio y "distanciarse y pronunciarse sobre quién es su presidenta de honor", que en esos audios “decía pagar, presuntamente, 100.000 euros de una empresa pública relacionada con los residuos al señor Villarejo por los trabajos prestados", ha concluido.

Caballero vislumbra el procesamiento

En una línea parecida se ha expresado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, quien ha convenido que aunque en un primer momento la expresidenta fue exonerada, ahora podría ser procesada en esta pieza separada.

"Es muy grave lo ya escuchado antes de sus tejemanejes con el comisario y sin duda son todavía más graves los nuevos audios", ha opinado, a preguntas de los periodistas, durante la presentación de los actos por el 50º aniversario de la Transición española.

El vicepresidente ha señalado que por el momento, Cospedal "se está escapando por los pelos" pero que tiene "mucha confianza" en la justicia.

"Espero que se someta al imperio de la ley y pague por unas actuaciones que ahora se conocen y que eran claramente, o al menos lo parecen, supuestos delitos evidentes y flagrantes" que tenía como objetivo "alterar pruebas sobre delitos cometidos por el PP y su tesorero", ha sentenciado.