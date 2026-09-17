El PP evita hablar de los audios de Cospedal y pide a Page que se pronuncie sobre los "chanchullos" de Bono y Pardo

La secretaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha instado al PSOE a valorar los "chanchullos" del expresidente autonómico José Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

Así lo ha expresado después de que el PSOE haya pedido al actual líder del PP en la región, Paco Núñez, "coherencia y valentía" para hablar de los últimos audios que se han conocido entre la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo, relacionados con el caso Kitchen.

Agudo ha evitado pronunciarse sobre el informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, pidiendo al PSOE que hablen sobre Bono y Pardo, "ya que quieren hablar de los expresidentes de esta tierra".

Además, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "critique estos bochornosos chanchullos por coherencia y valentía".

Y ha recordado que Bono fue "su mentor, guía espiritual y padre político", mientras que Pardo es "su amigo y presidente de las Cortes Autonómicas".

"Muy valientes son desde el PSOE de Castilla-La Mancha para hablar de otros partidos, pero poco para hablar de los propios. Si quiere el PSOE y Page hablar de los expresidentes de esta tierra, que empiecen por explicar qué están haciendo el socialista Bono y el socialista Pardo", ha expresado.