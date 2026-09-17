Madrid choca con el Gobierno de Page y niega estar detrás de la contaminación del Tajo en Toledo

La calidad del agua del río Tajo ha desencadenado una escaramuza entre los gobiernos de Emiliano García-Page y de Isabel Díaz Ayuso. Tras las duras críticas vertidas desde Castilla-La Mancha, que acusaban a la región vecina de contaminar el cauce con aguas fecales, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han cerrado filas para desmentir categóricamente las afirmaciones.

Ambas administraciones madrileñas han emitido este jueves una nota de prensa conjunta donde tildan los señalamientos de "información parcial e interesada" y advierten de que los datos esgrimidos por el Ejecutivo castellanomanchego carecen del rigor necesario para responsabilizar a Madrid de la situación del río a su paso por Toledo.

Aunque las instituciones madrileñas afirman que "comparten la preocupación" por la calidad ambiental del río, recalcan que el informe en el que se basa la Junta de Comunidades "no permite atribuir científicamente a la región las bacterias detectadas en Toledo".

Como contraataque, Madrid ha puesto el foco en las propias deficiencias de la comunidad vecina, asegurando que las críticas "se utilizan para cuestionar el funcionamiento de la depuración en la comunidad autónoma, sin recordar que Castilla-La Mancha todavía no depura varios pueblos y aglomeraciones urbanas aguas arriba de Toledo, en la cuenca del río Algodor".

El conflicto político estalló este miércoles tras la publicación de un trabajo de fin de grado (TFG) tutorizado de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica.

El estudio alertaba de la presencia en el agua de Toledo de bacterias fecales —escherichia coli y enterococos— hasta 40 veces por encima del límite establecido para la autorización del baño.

A raíz de esta información, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, señaló directamente a la región vecina. Gómez acusó a Madrid de realizar vertidos de aguas sin depurar que han convertido al Tajo en "una cloaca a su paso por Toledo", y lamentó que esta situación "se mantiene en el tiempo" debido fundamentalmente al incumplimiento de la depuración madrileña, "sobre todo en parámetros de nitrógeno y fósforo".

Madrid se defiende

Frente a estas acusaciones, Madrid defiende que cuenta con "uno de los sistemas de saneamiento y depuración más avanzados de Europa, gestionado por Canal de Isabel II, que depura más de 500 hm3 de aguas residuales al año", presumiendo además de no tener actualmente ningún expediente sancionador abierto.

Respecto a la validez del TFG para señalar a la capital, las administraciones madrileñas desglosan sus limitaciones: "El estudio realizado por un estudiante de fin de grado no incluye un año hidrológico completo y solo ha analizado varios puntos de Toledo. Acredita una contaminación microbiológica que debe investigarse, pero no ha realizado un seguimiento continuo desde las salidas de Madrid, no ha caracterizado los distintos afluentes y puntos de vertido existentes en el trayecto y no incorpora trazadores capaces de determinar si la contaminación es de origen humano o animal".

Por este motivo, reiteran que la denuncia de Gómez es "parcial e interesada", puesto que el mismo texto académico reconoce que "las estaciones depuradoras contribuyen a la carga global, pero no se comportan como puntos calientes aislados en comparación con la contaminación difusa ya presente en el cauce principal".

Las instituciones madrileñas concluyen de forma tajante: "Sin conocer el tiempo de viaje, los caudales, las condiciones meteorológicas y las cargas incorporadas en cada tramo, no puede afirmarse que las bacterias encontradas en Toledo procedan de Madrid".

Recuerdan, además, que la vigilancia y evaluación ecológica corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo (Estado).

Bloqueo y deudas

En paralelo al cruce de declaraciones regionales, el Ayuntamiento de Madrid ha querido subrayar sus inversiones recientes en depuradoras como Rejas y Valdebebas. Sin embargo, ha aprovechado para denunciar el bloqueo que sufren las actuaciones en La China, Butarque y Sur. Según el consistorio, estas obras "fueron declaradas de interés general del Estado y requieren el impulso efectivo del Ministerio".

"Hasta este momento, el Ministerio ha impedido que Madrid, con la colaboración de Canal de Isabel II, tomen el control del proyecto y aborden los proyectos". El Gobierno, afirman, "debe 1.200 millones de euros para la construcción de las depuradoras de La China, Butarque y Sur" tras un protocolo firmado en 2009 por el que cada Administración "tiene contraídas unas obligaciones de inversión en depuradoras".

Pese a que el Ministerio de Transición Ecológica debía ejecutar y financiar dichas obras, "no se han iniciado las obras por el momento". "Además, se han enviado 12 cartas y se han mantenido cuatro reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica donde han manifestado su intención de no pagarlo cuando las condiciones rubricadas son explícitas. El compromiso establecido es que el coste de estas obras declaradas de interés general las ha de ejecutar y financiar el Gobierno".

Alcalde de Toledo

La controversia ha llegado también hasta la política local. Carlos Velázquez, alcalde de Toledo y presidente provincial del PP, ha exigido este jueves a la Junta de Comunidades que mire hacia adentro y asuma su responsabilidad.

Durante el Debate sobre el Estado del Municipio, Velázquez reconoció que en ciertos casos la Comunidad de Madrid "depura con deficiencias", pero dirigió el foco hacia los municipios de la propia provincia de Toledo —especialmente en la comarca de La Sagra— donde el problema es aún mayor porque "no es que depuren mal, es que directamente no depuran". "En la provincia de Toledo hay polígonos industriales y municipios enteros que no depuran correctamente sus aguas", sentenció el regidor toledano.