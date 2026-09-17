CSIF alerta del "colapso" de Correos en Castilla-La Mancha y sale a la calle para reclamar 500 trabajadores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a movilizarse este jueves a las puertas de las principales oficinas de Correos de cada provincia, dando continuidad a las acciones de protesta iniciadas el pasado 3 de septiembre, para denunciar la falta de personal, la precariedad laboral y el incumplimiento por parte de la empresa pública postal de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco firmado el 31 de diciembre de 2024.

CSIF denuncia que la plantilla resulta claramente insuficiente en Castilla-La Mancha para atender las necesidades del servicio. Actualmente, Correos cuenta con cerca de 1.660 trabajadores en la comunidad autónoma: alrededor de 600 en Toledo, 380 en Ciudad Real, 300 en Albacete, 200 en Guadalajara y 180 en Cuenca, incluyendo contrataciones eventuales. El sindicato puntualiza que hace cuatro años había más de 2.200 trabajadores.

Ante esta situación, CSIF estima necesario un refuerzo de entre 450 y 500 trabajadores para hacer frente a las necesidades reales de Correos en la región y aliviar la sobrecarga laboral a la que se ve forzada la actual plantilla.

"Esta falta de personal está afectando al normal desarrollo del reparto de correspondencia, notificaciones oficiales, paquetería y otros envíos esenciales, entre ellos notificaciones urgentes sujetas a plazos breves de respuesta. Los trabajadores, bajo mínimos en zonas urbanas y en el ámbito rural, se sienten impotentes ante este volumen de trabajo. Todo es fruto de la política de recortes de Correos y de una precariedad que se está cronificando", sostiene el presidente del Sector de Empresas Públicas Estatales de CSIF Castilla-La Mancha, Manuel Maldonado.

A nivel nacional, la falta de contratación de refuerzos ha supuesto la pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos diez años, pasando de unos 66.000 trabajadores a los aproximadamente 44.000 actuales. De ellos, más de 4.000 cuentan con contratos a tiempo parcial, con salarios que oscilan entre los 800 y los 900 euros.

La precariedad afecta especialmente a las oficinas, donde se concentra aproximadamente el 70 % de los contratos a tiempo parcial. CSIF considera especialmente contradictorio que a estos trabajadores se les solicite realizar horas complementarias mientras la empresa mantiene sin transformar sus jornadas en contratos a tiempo completo.

Por todo ello, para CSIF resulta prioritaria la aplicación del Acuerdo Marco, el cual contempla el refuerzo de las plantillas, la implantación de la jornada de 35 horas semanales, la transformación a tiempo completo de las jornadas parciales y el desarrollo de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla para dar solución a los 9.500 trabajadores que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias anunciadas por la empresa.

La Central Sindical, que llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre una concentración multitudinaria en Madrid, continuará con las movilizaciones y no descarta adoptar nuevas medidas de presión para exigir un cambio inmediato en la gestión de Correos y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.