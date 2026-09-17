Las Cortes de Castilla-La Mancha dan luz verde al techo de gasto y activan la cuenta atrás de los presupuestos 2027

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves el límite de gasto no financiero de la Junta para 2027, conocido como techo de gasto, que asciende a 10.019 millones de euros, un 11,3 % más que el fijado para el presente ejercicio. La propuesta ha salido adelante con la mayoría absoluta del PSOE, mientras que los grupos del PP y Vox han votado en contra.

El incremento supone disponer de 1.018 millones de euros más que en 2026 para elaborar las cuentas autonómicas del próximo ejercicio.

El techo de gasto constituye el límite máximo de gasto no financiero que puede realizar la Administración regional y es un trámite previo a la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido ante el pleno la propuesta con la "tranquilidad" de saber que iba a ser aprobada gracias a la mayoría socialista y ha asegurado que se trata de un límite "muy prudente", ya que contempla déficit cero y no prevé recurrir a un mayor endeudamiento.

Más gasto para servicios públicos y vivienda

Ruiz Molina ha explicado que el incremento del techo permitirá afrontar las "prioridades y compromisos" adquiridos por el Gobierno regional, entre ellos la mejora de la calidad de vida, el impulso de la actividad empresarial y la creación de empleo.

El consejero ha señalado que las futuras cuentas buscarán potenciar la capacidad del tejido productivo de Castilla-La Mancha y favorecer que las empresas de la región puedan competir "en condiciones de igualdad" en un contexto económico global. Todo ello, ha indicado, dentro del marco del diálogo social.

Aunque ha emplazado a la presentación del proyecto presupuestario para concretar el destino de los fondos, Ruiz Molina ha avanzado que el incremento del gasto será compatible con el refuerzo de los servicios públicos de sanidad, educación y bienestar social, además de con las inversiones en vivienda. Entre las prioridades anunciadas por el Ejecutivo también figura facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda.

El Gobierno regional ha defendido además que el techo de gasto permitirá compatibilizar el aumento de los recursos con el compromiso anunciado por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, de aprobar nuevos beneficios fiscales para ciudadanos y empresas con el objetivo de continuar reduciendo la presión fiscal.

El PP reclama deflactar el IRPF

El Partido Popular ha rechazado el techo de gasto presentado por el Ejecutivo. El diputado regional Santiago Serrano ha cuestionado que el Gobierno vaya a elaborar las cuentas de 2027, año electoral, y ha criticado que no contemple una deflactación del tramo autonómico del IRPF para compensar el efecto de la inflación.

Serrano ha acusado al Ejecutivo de pretender seguir "metiendo la mano" en los bolsillos de los castellano-manchegos para financiar unos servicios públicos que, a juicio del PP, no están mejorando.

Por su parte, el diputado de Vox Francisco José Cobo ha centrado sus críticas en la evolución del gasto, los impuestos y la deuda de la comunidad autónoma.

Durante su intervención se ha preguntado "cuánto debemos y cuánto recaudamos" y ha cuestionado la evolución de la deuda y de los impuestos.

"Veremos qué nos dejan este presupuesto para los próximos años", ha señalado Cobo al referirse a las futuras cuentas autonómicas.

El PSOE reivindica la estabilidad

Desde el grupo socialista, la diputada Silvia Fernández ha defendido que la estabilidad política e institucional de Castilla-La Mancha permite al Ejecutivo avanzar en la elaboración de los presupuestos de 2027.

Fernández ha vinculado esa estabilidad con la capacidad de la Junta para "planificar, presupuestar, ejecutar y cumplir compromisos" y ha contrapuesto el modelo de gestión del Gobierno regional a lo que ha defendido como incertidumbre e improvisación.

"Frente a la incertidumbre, este Gobierno ofrece planificación; frente a la improvisación, presupuestos, y frente a la política del ruido, gestión", ha afirmado.