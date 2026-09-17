Castilla-La Mancha conmemorará los 50 años de la Transición con 500 actos en 200 municipios de la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha y las Cortes regionales van a conmemorar el 50º aniversario de la Transición española con una iniciativa que han bautizado bajo el lema 'Juntos por la Constitución. Castilla-La Mancha y la Transición' y que engloba cerca de 500 actos que se celebrarán a lo largo de 200 municipios de las cinco provincias.

Los encargados de ofrecer los detalles sobre estas actividades han sido el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero y el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, quienes han insistido en que el objetivo no es otro que "reivindicar este periodo tan importante para la historia de España" cuyo "espíritu, ojalá podamos recuperar".

En total serán 32 grandes actuaciones, 16 exposiciones, 95 citas musicales, 320 representaciones teatrales y cinco obras de arte urbano, una por provincia, que quedarán en el territorio de manera permanente.

Según ha recordado Caballero, esta efeméride toma como fecha de partida el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, celebrado el 15 de diciembre de 1976, y se prolonga hasta 1983, momento en el que se celebraron las primeras elecciones

"Queremos conmemorar, celebrar y traer a la actualidad aquel momento político y social, de diálogo y concordia, con un claro mensaje de unidad", ha destacado el vicepresidente, quien ha apuntado que esta "apuesta por la unidad y la convivencia" de Castilla-La Mancha en un momento en el que "la sociedad española posiblemente está más polarizada y dividida que nunca".

Por su parte, Bellido ha alertado que pese a que España es una de las 26 democracias plenas que hay en el mundo, se encuentra en "un momento crucial donde se están perdiendo las formas".

"Hace 50 años la situación económica no era fácil y la social tampoco era sencilla, pero desde la política se intentó llevar a la sociedad a un gran acuerdo que fraguó en la Constitución. Ojalá podamos recuperar esas formas", ha deseado.

Contenido del programa

La pieza central del programa es una exposición titulada 'La Transición en Castilla-La Mancha: una nueva realidad e identidad (1976-1983)', que girará por las cinco provincias y refleja el recorrido que se llevó a cabo en la actual comunidad autónoma desde el final de la dictadura hasta las primeras elecciones democráticas.

Para acercar este proceso a los jóvenes, también se llevarán a cabo una serie de dramatizaciones teatrales.

Más allá de esta exposición principal, se han diseñado otras muestras que tienen a los medios de comunicación como ejes: una al aire libre que recoge diez fotos "míticas" de este periodo, otra con una veintena de portadas de la prensa de la época, otra que girará por los campus universitarios de la región con 50 portadas de revistas y una más con las portadas más icónicas de Cambio 16.

Un homenaje al artista José Ortega, la exhibición 40 obras de pintura y fotografía, la perspectiva del fotoperiodista conquense José Luis Pinós, carteles de activismo, pioneras que lucharon por la igualdad, personas que tuvieron que marcharse de la región y el nacimiento de Castilla-La Mancha completan la panoplia expositiva.

Acto institucional y obras de arte

Del mismo modo, también se ha programado un acto institucional en el que serán reconocidos todos los personajes que hicieron posible este proceso y donde tendrán un papel central los diputados y senadores elegidos en las elecciones constituyentes de 1977 por las cinco provincias.

El principal legado que dejará la celebración de este aniversario son cinco obras de arte, una por provincia, que serán capitaneadas por la Fundación Okuda San Miguel y en cuya confección tomarán parte jóvenes que cursan sus estudios en escuelas de arte.

Concretamente serán murales de grandes dimensiones que tomarán como lienzo silos tradicionales.

Por último, la programación queda completada con una decena de conciertos que buscarán "recuperar los guateques y verbenas de la época" con grupos de primer nivel como La Misión o Panorama; tres festivales con protagonismo de artistas castellanomanchegos y la actuación de 80 bandas de música que adaptarán canciones de la época al lenguaje sinfónico.